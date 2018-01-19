التضامن -أريانة: القبض على شخص من أجل انتحال صفة عون أمن والتحيل

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة يوم 19 جانفي 2018 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 27 سنة قاطن بولاية منوبة وبتفتيشه حجزت لديه بطاقة مهنية مزورة تابعة لأحد الأسلاك الأمنية اعترف بأنه يتولى استغلاها في التحيل على الراغبين في الانتداب بقوات الأمن الداخلي مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.