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يوم السبت 20 جانفي 2018
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التضامن -أريانة: القبض على شخص من أجل انتحال صفة عون أمن والتحيل
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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الأولى
التضامن -أريانة: القبض على شخص من أجل انتحال صفة عون أمن والتحيل
20 جانفي 2018 | 10:33

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة يوم 19 جانفي 2018 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 27 سنة قاطن بولاية منوبة وبتفتيشه حجزت لديه بطاقة مهنية مزورة تابعة لأحد الأسلاك الأمنية اعترف بأنه يتولى استغلاها في التحيل على الراغبين في الانتداب بقوات الأمن الداخلي مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

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التضامن -أريانة: القبض على شخص من أجل انتحال صفة عون أمن والتحيل
20 جانفي 2018 | 10:33

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة يوم 19 جانفي 2018 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص عمره 27 سنة قاطن بولاية منوبة وبتفتيشه حجزت لديه بطاقة مهنية مزورة تابعة لأحد الأسلاك الأمنية اعترف بأنه يتولى استغلاها في التحيل على الراغبين في الانتداب بقوات الأمن الداخلي مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

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كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
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جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
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كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
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