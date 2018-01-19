منارة الحمامات - نابل: القبض على شخصين من أجل سرقة منزل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعرض منزل بجهة منارة الحمامات (براكة الساحل سابقا) ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 جانفي الجاري إلى عملية سرقة بالخلع تمّ خلالها الاستيلاء على 03 قطع من المصوغ، حاسوب محمول، لوحة إلكترونية، 03 ساعات يدوية وهاتف جوال.

بإيلاء الموضوع الأهمية من طرف مركز الحرس الوطني بمنارة الحمامات تم التعرف على هويتي مقترفي عملية السرقة وإلقاء القبض عليهما وحجز لديهما كامل المسروق ما عدى ساعتين يدويتين.

باستشارة النيابة العمومية أذنت للمركز المذكور بالاحتفاظ بهما وإحالة شخصين آخرين شملتهما الأبحاث في القضية بحالة تقديم.