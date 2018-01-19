شاب ملتح يطعن قاتل الداعية السعودي في غينيا حتى الموت

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تناقلت مواقع إخبارية عربية عن صحيفة فرنسية نبأ مقتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في غينيا.
ويفيد تقرير أوردته صحيفة "newsdeguinee" الناطقة بالفرنسية، بأن شابا ملتحيا أقدم الخميس الماضي على قتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية عبد العزيز التويجري في غينيا بسلاح ناري.
ونقلت الصحيفة عن أمارا كانتي رئيس منطقة كانتيدو جوبالاندو، تأكيده أن قاتل الداعية السعودي تلقى طعنة بسلاح أبيض من شاب ملتح استدعاه للقائه، ما تسبب بمقتله على الفور، وأنه تم تكبيل الجاني وترحيله إلى سجن مانديانا.
تناقلت مواقع إخبارية عربية عن صحيفة فرنسية نبأ مقتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في غينيا.
ويفيد تقرير أوردته صحيفة "newsdeguinee" الناطقة بالفرنسية، بأن شابا ملتحيا أقدم الخميس الماضي على قتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية عبد العزيز التويجري في غينيا بسلاح ناري.
ونقلت الصحيفة عن أمارا كانتي رئيس منطقة كانتيدو جوبالاندو، تأكيده أن قاتل الداعية السعودي تلقى طعنة بسلاح أبيض من شاب ملتح استدعاه للقائه، ما تسبب بمقتله على الفور، وأنه تم تكبيل الجاني وترحيله إلى سجن مانديانا.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018