الكاف: رياض المولهي ينسحب من سباق رئاسة أولمبيك الكاف

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الكاف- الشروق أون لاين- محمد النموشي: أعلن رياض المولهي انسحابه من سباق رئاسة فريق أولمبيك الكاف في الجلسة العامة الانتخابية المزمع عقدها اليوم السبت 20 جانفي 2018 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الزوال بالقاعة المغطاة بالكاف وقد تم بيع 898 انخراطا وسيتم تخصيص أربعة صناديق للعميلة الانتخابية .

ويبقى السباق والتنافس بين قائمتي جلال العوني وطارق الغريسي من أجل رئاسة أولمبيك الكاف.