القصر-قفصة: حريق بمخبزة يسفر عن خسائر مادية
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18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
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18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
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18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
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18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
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17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
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17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
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17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
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16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
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16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
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16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
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16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
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15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
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15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
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15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
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14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
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14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
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14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
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14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
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عبد الجليل المسعوديمن أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.المزيد >>
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القصر-قفصة: حريق بمخبزة يسفر عن خسائر مادية
قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نشب حريق بمخبزة تقع بطريق 4 ديسمبر 1952 لمدينة القصر وأسفر عن خسائر مادية وقد أدخلت وحدات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق فيما تعمدت إحدى الوحدات الأمنية بالموضوع للكشف عن ملابسات الحادث وحشي المعطيات الأولية فإن السبب ربما يعود الى تماس كهربائي.
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
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القصر-قفصة: حريق بمخبزة يسفر عن خسائر مادية
قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني: نشب حريق بمخبزة تقع بطريق 4 ديسمبر 1952 لمدينة القصر وأسفر عن خسائر مادية وقد أدخلت وحدات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق فيما تعمدت إحدى الوحدات الأمنية بالموضوع للكشف عن ملابسات الحادث وحشي المعطيات الأولية فإن السبب ربما يعود الى تماس كهربائي.
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...المزيد >>
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018
عبد الجليل المسعوديمن أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.المزيد >>
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