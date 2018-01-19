سوسة: محام في حالة سكر يحاول سرقة سيارة أمني!

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: ضبط أعوان الأمن التابعين للإقليم الوطني بسوسة ليلة البارحة شاب أصيل تونس يبلغ من العمر حوالي 45 سنة وكان في حالة سكر بصدد سرقة سيارة أمني كانت راسية بالقرب من الإقليم وباقتياده إلى مقر الفرقة تبين أنه محامي فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به ليلة لمزيد البحث والتحري معه حول ما نسب إليه.