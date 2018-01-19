بالصور.. سوسة: حجز كمية من "الماريخوانا‎"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة علي اثر كمين محكم بجهة مساكن من إلقاء القبض علي نفرين بحوزتهم حوالي نصف كيلو من مادة الماريخوانا وبالتحول الي منزل احد المظنون فيهم امكن لأعوان واطارت الفرقة المذكورة حجز حوالي 2 كيلو غرام من مادة الماريخوانا جاهزة للاستعمال.

كما تم العثور علي غرفة معزولة بواسطة ستار بها سخان وانارة قوية تستعمل لتحضير نبات الماريخوانا التي تم زرعها بحديقة تابعة للمنزل و تقدر بحوالي 5 كيلو غرام .