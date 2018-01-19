شلل جزئي في المؤسسات الفدرالية الأمريكية لعدم إقرار الميزانية

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توقفت مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات فيما يفترض استئناف المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يرضيهما.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل، أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.
وورد في البيان: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أصدرت توجيهاتها للجيش والمؤسسات التابعة لها ترشدهم فيها إلى الخطوات اللازم اتخاذها حال طالت مدة الإغلاق.
كما لفتت نظر العاملين لديها إلى "عدم القدرة على دفع أجور وبدلات العسكرين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".
ويعد هذا الإغلاق، السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصّر، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.
توقفت مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات فيما يفترض استئناف المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يرضيهما.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل، أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.
وورد في البيان: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أصدرت توجيهاتها للجيش والمؤسسات التابعة لها ترشدهم فيها إلى الخطوات اللازم اتخاذها حال طالت مدة الإغلاق.
كما لفتت نظر العاملين لديها إلى "عدم القدرة على دفع أجور وبدلات العسكرين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".
ويعد هذا الإغلاق، السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصّر، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018