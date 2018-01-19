الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 20 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
شلل جزئي في المؤسسات الفدرالية الأمريكية لعدم إقرار الميزانية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
الأولى
شلل جزئي في المؤسسات الفدرالية الأمريكية لعدم إقرار الميزانية
20 جانفي 2018 | 08:50

توقفت مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات فيما يفترض استئناف المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يرضيهما.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل، أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

وورد في البيان: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أصدرت توجيهاتها للجيش والمؤسسات التابعة لها ترشدهم فيها إلى الخطوات اللازم اتخاذها حال طالت مدة الإغلاق.

كما لفتت نظر العاملين لديها إلى "عدم القدرة على دفع أجور وبدلات العسكرين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".

ويعد هذا الإغلاق، السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.

ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصّر، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.

تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
شلل جزئي في المؤسسات الفدرالية الأمريكية لعدم إقرار الميزانية
20 جانفي 2018 | 08:50

توقفت مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويصعب التكهن بمدة إغلاق هذه المؤسسات فيما يفترض استئناف المناقشات بين الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يرضيهما.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل، أنحى فيه باللائمة على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار الميزانية، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.

وورد في البيان: "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة".

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أصدرت توجيهاتها للجيش والمؤسسات التابعة لها ترشدهم فيها إلى الخطوات اللازم اتخاذها حال طالت مدة الإغلاق.

كما لفتت نظر العاملين لديها إلى "عدم القدرة على دفع أجور وبدلات العسكرين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة".

ويعد هذا الإغلاق، السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه.

ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القصّر، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن.

تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
﻿