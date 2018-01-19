الموساد اغتال 3000 شخص منذ نشأته!

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خلص الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" إلى أن المخابرات الإسرائيلية قد اغتالت منذ نشأتها آلاف الأشخاص بمن فيهم الأبرياء.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، عن بيرغمان، قوله:" بشكل إجمالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص، لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفون بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ".
وأضاف: خلال الانتفاضة الثانية وحدها قتل الموساد بين أربعة خمسة أشخاص، وكانت أوامر القتل تصدر بحق أعضاء في حماس.
وأوضح أنه تحدث في أبحاثه مع نحو 1000 شخص، بينهم ستة من الرؤساء السابقين للموساد وستة من رؤساء الحكومات الإسرائيلية كإيهود باراك، وإيهود أولمرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.
ورسميا يسمى الموساد "معهد الاستطلاع والمهام الخاصة"، وتعرض في الماضي إلى انتقادات لطريقة عمله، حيث قتل عملاء للجهاز بالخطأ سنة 1973 نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية.
يذكر أن كتاب بيرغمان "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" الذي تتحدث عنه "دير شبيغل"، سيبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من الاثنين المقبل.
خلص الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" إلى أن المخابرات الإسرائيلية قد اغتالت منذ نشأتها آلاف الأشخاص بمن فيهم الأبرياء.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، عن بيرغمان، قوله:" بشكل إجمالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص، لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفون بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ".
وأضاف: خلال الانتفاضة الثانية وحدها قتل الموساد بين أربعة خمسة أشخاص، وكانت أوامر القتل تصدر بحق أعضاء في حماس.
وأوضح أنه تحدث في أبحاثه مع نحو 1000 شخص، بينهم ستة من الرؤساء السابقين للموساد وستة من رؤساء الحكومات الإسرائيلية كإيهود باراك، وإيهود أولمرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.
ورسميا يسمى الموساد "معهد الاستطلاع والمهام الخاصة"، وتعرض في الماضي إلى انتقادات لطريقة عمله، حيث قتل عملاء للجهاز بالخطأ سنة 1973 نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية.
يذكر أن كتاب بيرغمان "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" الذي تتحدث عنه "دير شبيغل"، سيبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من الاثنين المقبل.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018