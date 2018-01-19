زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب المكسيك

هز زلزال قوي اليوم الجمعة المكسيك حيث اهتزت البنايات وعاش الناس حالة من الهلع، دون أن يسفر عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6،3 درجات، بعد أن قدرت قوته في البداية بأنها 6.6 درجات.

وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 77 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من بلدة لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا سور.