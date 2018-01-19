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جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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الأولى
جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018

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جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018

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20 جانفي 2018 السّاعة 00:25
هز زلزال قوي اليوم الجمعة المكسيك حيث اهتزت البنايات وعاش الناس حالة من الهلع، دون أن يسفر عن وقوع أضرار أو...
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جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018
20 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018
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20 جانفي 2018 السّاعة 00:00
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فيسبوك يسعى لنيل حقوق بث المقابلات الرياضية الكبرى
19 جانفي 2018 السّاعة 23:48
ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتجه إلى تعيين مسؤول إعلامي كبير، على...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... بنزرت: 3 تلميذات بمدرسة إعدادية يقدمن على الانتحار
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