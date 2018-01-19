اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة :

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بعدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج و ذلك بعد اتهامه باتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي

و تمت احالة عماد دغيج على انظار المجلس الجناحي على خلفية تدوينة فايسبوكية تعرض فيها إلى رئيس الجمهورية