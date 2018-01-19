كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2

نورالدين بالطيب

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...