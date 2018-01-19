كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مقابلات الجولة 14 (الخامسة من مرحلة الاياب ) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
مستقبل المرسى - امل حمام سوسة (1-1)
ستير جرزونة - مستقبل القصرين (1-1)
النادي القربي - جمعية اريانة (2-0)
سكك الحديد الصفاقسي - نادي محيط قرقنة (0-0)
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة (2-0)
المجموعة الثانية
ملعب منزل بورقيبة - جمعية جربة (2-1 )
جندوبة الرياضية - مستقبل سليمان (1-0)
اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي (0-1)
وتدور غدا مقابلتا بقية الجولة حسب البرنامج التالي:
هلال الشابة - الملعب الصفاقسي
نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس
الترتيب
المجموعة الاولى
1-قوافل قفصة 27
2-اتحاد تطاوين 26
3- مستقبل المرسى 24
-سكك الحديد الصفاقسي 24
5-مستقبل القصرين 19
6- النادي القربي 18
7-امل حمام سوسة 17
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 13
10-ستير جرزونة 8
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2- جندوبة الرياضية 22
3-اولمبيك سيدي بوزيد 21
4-نادي حمام الانف 20(-1)
5-الملعب الصفاقسي 17(-1)
- هلال شابة 17(-1)
7- مستقبل سليمان 16
8-سبورتينغ بن عروس 13(-1)
-الاولمبي الباجي 13
10-جمعية جربة 12
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مقابلات الجولة 14 (الخامسة من مرحلة الاياب ) لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
مستقبل المرسى - امل حمام سوسة (1-1)
ستير جرزونة - مستقبل القصرين (1-1)
النادي القربي - جمعية اريانة (2-0)
سكك الحديد الصفاقسي - نادي محيط قرقنة (0-0)
اتحاد تطاوين - قوافل قفصة (2-0)
المجموعة الثانية
ملعب منزل بورقيبة - جمعية جربة (2-1 )
جندوبة الرياضية - مستقبل سليمان (1-0)
اولمبيك سيدي بوزيد - الاولمبي الباجي (0-1)
وتدور غدا مقابلتا بقية الجولة حسب البرنامج التالي:
هلال الشابة - الملعب الصفاقسي
نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس
الترتيب
المجموعة الاولى
1-قوافل قفصة 27
2-اتحاد تطاوين 26
3- مستقبل المرسى 24
-سكك الحديد الصفاقسي 24
5-مستقبل القصرين 19
6- النادي القربي 18
7-امل حمام سوسة 17
8-محيط قرقنة 16
9-جمعية اريانة 13
10-ستير جرزونة 8
المجموعة الثانية
1 -م. منزل بورقيبة 25
2- جندوبة الرياضية 22
3-اولمبيك سيدي بوزيد 21
4-نادي حمام الانف 20(-1)
5-الملعب الصفاقسي 17(-1)
- هلال شابة 17(-1)
7- مستقبل سليمان 16
8-سبورتينغ بن عروس 13(-1)
-الاولمبي الباجي 13
10-جمعية جربة 12
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018