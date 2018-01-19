كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا

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لا تزال العديد من الأندية، تبدي اهتمامها بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تردد أنباء عن خلافات بين المهاجم وإدارة النادي الملكي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" نقلا عن الصحفي الشهير جانلوكا دي مارزيو فإن هناك ناديًا صينيًا أعرب بالفعل عن اهتمامه بضم البرتغالي وهو نادي تيانجين جوانجيان.
وقال دي مارزيو إن إدارة النادي الصيني أعربت عن استعدادها لتلبية جميع المطالب المادية لصاحب الـ32 عاما ومنحه عقدًا خياليًا سيضاعف راتبه الحالي وسيجعله يحصل على راتب سنوي يساوي أو ربما أكبر من الذي يتقاضاه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
ويتولى تدريب تيانجين جوانجيان حاليا المدير الفني البرتغالي باولو سوزا، كما يضم الفريق ضمن صفوفه المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو ولاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل.
لا تزال العديد من الأندية، تبدي اهتمامها بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تردد أنباء عن خلافات بين المهاجم وإدارة النادي الملكي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" نقلا عن الصحفي الشهير جانلوكا دي مارزيو فإن هناك ناديًا صينيًا أعرب بالفعل عن اهتمامه بضم البرتغالي وهو نادي تيانجين جوانجيان.
وقال دي مارزيو إن إدارة النادي الصيني أعربت عن استعدادها لتلبية جميع المطالب المادية لصاحب الـ32 عاما ومنحه عقدًا خياليًا سيضاعف راتبه الحالي وسيجعله يحصل على راتب سنوي يساوي أو ربما أكبر من الذي يتقاضاه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
ويتولى تدريب تيانجين جوانجيان حاليا المدير الفني البرتغالي باولو سوزا، كما يضم الفريق ضمن صفوفه المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو ولاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018