كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا

لا تزال العديد من الأندية، تبدي اهتمامها بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل تردد أنباء عن خلافات بين المهاجم وإدارة النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" نقلا عن الصحفي الشهير جانلوكا دي مارزيو فإن هناك ناديًا صينيًا أعرب بالفعل عن اهتمامه بضم البرتغالي وهو نادي تيانجين جوانجيان.

وقال دي مارزيو إن إدارة النادي الصيني أعربت عن استعدادها لتلبية جميع المطالب المادية لصاحب الـ32 عاما ومنحه عقدًا خياليًا سيضاعف راتبه الحالي وسيجعله يحصل على راتب سنوي يساوي أو ربما أكبر من الذي يتقاضاه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويتولى تدريب تيانجين جوانجيان حاليا المدير الفني البرتغالي باولو سوزا، كما يضم الفريق ضمن صفوفه المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو ولاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل.

وكالات