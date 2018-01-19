لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اكد رئيس لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب لخضر بالهويشات انه سيقع تحيين اولويات الجهة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المعطلة واعادة ترتيبها باعتبار ان اوليات جديدة طفت على السطح بعد مرحلة الكامور الهامة والبارزة وفق تقديره، قائلا ان تطاوين بعد الكامور ليست تطاوين ما قبل الكامور.

واضاف في تصريح ل"الشروق اون لاين"، ان اللجنة ستدافع عن هذا الترتيب من اجل تحقيق طموحات اهالي الجهة التنموية

وللتذكير، فقد ادت لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب زيارة الى ولاية تطاوين، اليوم الجمعة لمتابعة المشاريع المعطلة والوقوف على اسباب تعطيلها وسبل حلحلتها. واستمعت اللجنة الى مختلف المشاكل المرتبطة بالمشاريع المعطلة بالجهة. ووعدت بتحمل مسؤوليتها على اكمل وجه من خلال متابعة الحكومة ومراقبتها من اجل الوصول الى حلول لدعم تنفيذ هذه المشاريع، حيث سيتم مد مجلس النواب بتقرير يتضمن مختلف المشاريع المعطلة والمقترحة ومنه الى الحكومة ثم الى الوزارات حسب القطاعات.