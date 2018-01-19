محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام

الشروق اون لاين – سليم العجرودي:

اصدرت محكمة التعقيب ظهر اليوم الجمعة قرارا بنقض قرار صادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كان قضى باحالة المدير العام الاسبق للديوانة التونسية سليمان ورق على انظار الدائرة الجنائية من اجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس.

وبدورها قضت تلك الدائرة الجنائية غيابيا بسجن ورق 24 عاما الا انه اعترض على الحكم مفيدا اياها بانه طعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام . فقبلت الدائرة الجنائية مطلب الاعتراض شكلا وفي الاصل تاجيل مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 23 جانفي الجاري في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.

وعند مغادرة سليمان ورق لمقر المحكمة اذنت النيابة العمومية لاعوان الامن بايقافه واصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على خلفية ان الحكم الغيابي كان مكسوا بالنفاذ العاجل.

وبناء على قرار اليوم الصادر عن محكمة التعقيب فان ملف سليمان روق سيعود من جديد الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه من جيدي بهيئة مغايرة وينتظر الافراج عنه خلال جلسة الدائرة الجنائية التي ستنعقد يوم 23 جانفي الجاري بعد ان صار حكمها بالسجن بحكم اللاغي.