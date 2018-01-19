محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام

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الشروق اون لاين – سليم العجرودي:
اصدرت محكمة التعقيب ظهر اليوم الجمعة قرارا بنقض قرار صادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كان قضى باحالة المدير العام الاسبق للديوانة التونسية سليمان ورق على انظار الدائرة الجنائية من اجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وبدورها قضت تلك الدائرة الجنائية غيابيا بسجن ورق 24 عاما الا انه اعترض على الحكم مفيدا اياها بانه طعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام . فقبلت الدائرة الجنائية مطلب الاعتراض شكلا وفي الاصل تاجيل مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 23 جانفي الجاري في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وعند مغادرة سليمان ورق لمقر المحكمة اذنت النيابة العمومية لاعوان الامن بايقافه واصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على خلفية ان الحكم الغيابي كان مكسوا بالنفاذ العاجل.
وبناء على قرار اليوم الصادر عن محكمة التعقيب فان ملف سليمان روق سيعود من جديد الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه من جيدي بهيئة مغايرة وينتظر الافراج عنه خلال جلسة الدائرة الجنائية التي ستنعقد يوم 23 جانفي الجاري بعد ان صار حكمها بالسجن بحكم اللاغي.
الشروق اون لاين – سليم العجرودي:
اصدرت محكمة التعقيب ظهر اليوم الجمعة قرارا بنقض قرار صادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كان قضى باحالة المدير العام الاسبق للديوانة التونسية سليمان ورق على انظار الدائرة الجنائية من اجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وبدورها قضت تلك الدائرة الجنائية غيابيا بسجن ورق 24 عاما الا انه اعترض على الحكم مفيدا اياها بانه طعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام . فقبلت الدائرة الجنائية مطلب الاعتراض شكلا وفي الاصل تاجيل مواصلة النظر في القضية الى جلسة يوم 23 جانفي الجاري في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وعند مغادرة سليمان ورق لمقر المحكمة اذنت النيابة العمومية لاعوان الامن بايقافه واصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على خلفية ان الحكم الغيابي كان مكسوا بالنفاذ العاجل.
وبناء على قرار اليوم الصادر عن محكمة التعقيب فان ملف سليمان روق سيعود من جديد الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه من جيدي بهيئة مغايرة وينتظر الافراج عنه خلال جلسة الدائرة الجنائية التي ستنعقد يوم 23 جانفي الجاري بعد ان صار حكمها بالسجن بحكم اللاغي.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018