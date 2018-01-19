الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي

اعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي عن تعاقده رسميا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي وذكرت القناة الرياضية المغربية أن البنزرتي سيخلف حسين عموتة في تدريب الفريق الاول للوداد. يشار الى أن البنزرتي كان قبل ذلك قد اشرف على تدريب الترجي الرياضي التونسي وتحصّل معه على البطولة المحلية والكأس العربية للاندية فيما احرز الوداد البيضاوي النسخة الاخيرة من رابطة ابطال افريقيا وشارك في كاس العالم للاندية.