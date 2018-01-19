في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور

-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
احتضن مساء اليوم الجمعة مركز التكوين و التدريب المهني بالدهماني مؤتمر النقابة الأساسية للتكوين المهني و التشغيل بحضور إبراهيم القاسمي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف و حسام المخلوفي عضو المكتب التنفيذي و سعد الله القيزاني كاتب عام الاتحاد المحلي و كافة أعوان و إطارات التكوين المهني و التشغيل . و في كلمته اعتبر إبراهيم القاسمي أن انتخاب النقابة الأساسية بخمسة أعضاء يعتبر لبنة للمحافظة على مؤسسات الدولة و استمراريتها بهذه الجهة التي تشكو تدهورا تنمويا في مختلف القطاعات . كما ندد الحضور بارتفاع نسبة الاقتطاع من أجورهم و اعتبروه جريمة في حقهم ، و ذلك لعدم استجابته للغلاء المجحف للأسعار . هذا و قد أفضت العملية الانتخابية إلى تمثيلية كل من كمال القيزاني و يونس العبيدي و معز الشابي و ربيع القيزاني و منال الماجري لموظفي الوكالتين .
الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :
احتضن مساء اليوم الجمعة مركز التكوين و التدريب المهني بالدهماني مؤتمر النقابة الأساسية للتكوين المهني و التشغيل بحضور إبراهيم القاسمي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف و حسام المخلوفي عضو المكتب التنفيذي و سعد الله القيزاني كاتب عام الاتحاد المحلي و كافة أعوان و إطارات التكوين المهني و التشغيل . و في كلمته اعتبر إبراهيم القاسمي أن انتخاب النقابة الأساسية بخمسة أعضاء يعتبر لبنة للمحافظة على مؤسسات الدولة و استمراريتها بهذه الجهة التي تشكو تدهورا تنمويا في مختلف القطاعات . كما ندد الحضور بارتفاع نسبة الاقتطاع من أجورهم و اعتبروه جريمة في حقهم ، و ذلك لعدم استجابته للغلاء المجحف للأسعار . هذا و قد أفضت العملية الانتخابية إلى تمثيلية كل من كمال القيزاني و يونس العبيدي و معز الشابي و ربيع القيزاني و منال الماجري لموظفي الوكالتين .
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018