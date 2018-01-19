في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور

الكاف – الشروق أون لاين – المولدي العباسي :

احتضن مساء اليوم الجمعة مركز التكوين و التدريب المهني بالدهماني مؤتمر النقابة الأساسية للتكوين المهني و التشغيل بحضور إبراهيم القاسمي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف و حسام المخلوفي عضو المكتب التنفيذي و سعد الله القيزاني كاتب عام الاتحاد المحلي و كافة أعوان و إطارات التكوين المهني و التشغيل . و في كلمته اعتبر إبراهيم القاسمي أن انتخاب النقابة الأساسية بخمسة أعضاء يعتبر لبنة للمحافظة على مؤسسات الدولة و استمراريتها بهذه الجهة التي تشكو تدهورا تنمويا في مختلف القطاعات . كما ندد الحضور بارتفاع نسبة الاقتطاع من أجورهم و اعتبروه جريمة في حقهم ، و ذلك لعدم استجابته للغلاء المجحف للأسعار . هذا و قد أفضت العملية الانتخابية إلى تمثيلية كل من كمال القيزاني و يونس العبيدي و معز الشابي و ربيع القيزاني و منال الماجري لموظفي الوكالتين .