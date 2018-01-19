بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي

مكتب المهدية –الشروق أون لاين– سامي + أنور:

اندلع حريق هائل مساء اليوم الجمعة بمصنع للغلال (الفراولة) في معتمدية السواسي من ولاية المهدية. وأكد معتمد السواسي سامي نصيب لـ"الشروق أون لاين" أن 5 وحدات إطفاء تابعة للحماية المدينة تعمل حاليا على السيطرة على الحريق، وإطفائه، مؤكدا على عدم وجود أية خسائر بشرية، وعلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مع مصالح شركة الكهرباء والغاز.. في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد أسباب نشوب الحريق.