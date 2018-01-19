جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها

نظّمت جمعية "جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل" وقفة احتجاجية في جرجيس، اليوم الجمعة، بمشاركة مكونات المجتمع المدني بالمنطقة، طالب خلالها المحتجون بأن تنال منطقتهم نصيبها من الثروات التي تستغلها عدة مؤسسات منتصبة بها كالملح والنفط، وفق ما ذكره رئيس الجمعية بشير الجعيدي.

وقال الجعيدي، في تصريح لـ(وات)، "إن الشركات المستغلة لثروات المنطقة منذ عقود مطالبة بان تنفتح على محيطها وان تساهم في تنمية المنطقة على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة".

وأوضح أن اختيار موعد الوقفة وتونس على مشارف انتخابات بلدية يهدف إلى المطالبة بأن تنال البلديات نصيبها من الشركات التي من واجبها تدعيم ميزانية البلدية حتى تتمكن من تحسين مستوى عيش مواطنيها وتطوير البنية التحتية بها، وفق تقديره.

وتدعو مكوّنات المجتمع المدني بجرجيس الشركات على غرار كوتيزال وماريتاب إلى التفاوض وفتح حوار حضاري تتحمل فيه مسؤولياتها كاملة في دعم المجهود التنموي للمنطقة وانفتاحها على المحيط المتواجدة به، مشددين على ضرورة التواصل وفتح قنوات الحوار أو اعتماد طرق أخرى ستحدد لاحقا.