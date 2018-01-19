جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها

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نظّمت جمعية "جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل" وقفة احتجاجية في جرجيس، اليوم الجمعة، بمشاركة مكونات المجتمع المدني بالمنطقة، طالب خلالها المحتجون بأن تنال منطقتهم نصيبها من الثروات التي تستغلها عدة مؤسسات منتصبة بها كالملح والنفط، وفق ما ذكره رئيس الجمعية بشير الجعيدي.
وقال الجعيدي، في تصريح لـ(وات)، "إن الشركات المستغلة لثروات المنطقة منذ عقود مطالبة بان تنفتح على محيطها وان تساهم في تنمية المنطقة على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة".
وأوضح أن اختيار موعد الوقفة وتونس على مشارف انتخابات بلدية يهدف إلى المطالبة بأن تنال البلديات نصيبها من الشركات التي من واجبها تدعيم ميزانية البلدية حتى تتمكن من تحسين مستوى عيش مواطنيها وتطوير البنية التحتية بها، وفق تقديره.
وتدعو مكوّنات المجتمع المدني بجرجيس الشركات على غرار كوتيزال وماريتاب إلى التفاوض وفتح حوار حضاري تتحمل فيه مسؤولياتها كاملة في دعم المجهود التنموي للمنطقة وانفتاحها على المحيط المتواجدة به، مشددين على ضرورة التواصل وفتح قنوات الحوار أو اعتماد طرق أخرى ستحدد لاحقا.
نظّمت جمعية "جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل" وقفة احتجاجية في جرجيس، اليوم الجمعة، بمشاركة مكونات المجتمع المدني بالمنطقة، طالب خلالها المحتجون بأن تنال منطقتهم نصيبها من الثروات التي تستغلها عدة مؤسسات منتصبة بها كالملح والنفط، وفق ما ذكره رئيس الجمعية بشير الجعيدي.
وقال الجعيدي، في تصريح لـ(وات)، "إن الشركات المستغلة لثروات المنطقة منذ عقود مطالبة بان تنفتح على محيطها وان تساهم في تنمية المنطقة على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة".
وأوضح أن اختيار موعد الوقفة وتونس على مشارف انتخابات بلدية يهدف إلى المطالبة بأن تنال البلديات نصيبها من الشركات التي من واجبها تدعيم ميزانية البلدية حتى تتمكن من تحسين مستوى عيش مواطنيها وتطوير البنية التحتية بها، وفق تقديره.
وتدعو مكوّنات المجتمع المدني بجرجيس الشركات على غرار كوتيزال وماريتاب إلى التفاوض وفتح حوار حضاري تتحمل فيه مسؤولياتها كاملة في دعم المجهود التنموي للمنطقة وانفتاحها على المحيط المتواجدة به، مشددين على ضرورة التواصل وفتح قنوات الحوار أو اعتماد طرق أخرى ستحدد لاحقا.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018