نصر الله: الولايات المتحدة تبحث عن أي اتهام لوضع "حزب الله" ضمن المنظمات الإجرامية

نفى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، اتهامات الولايات المتحدة بشأن تورط الحزب في تجارة المخدرات مؤكدا أنها "افتراءات ظالمة ولا تستند لأي وقائع".

وأشار الأمين العام إلى أن حزب الله ليس لديه مال ليستثمره في أي مكان وليس لديه أية مشاريع.لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن أي اتهام لوضع حزب الله ضمن المنظمات الإجرامية.