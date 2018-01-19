رياض المؤخر: الإنتهاء من مناقشة مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها في فيفري 2018

قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، "إنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من مناقشة مجلة الجماعات المحلية في صيغتها الجديدة والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، قبل نهاية شهر فيفري 2018.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب إعطائه اليوم الجمعة، إشارة انطلاق العمل بالمقرين الجديدين لكل من الدائرة البلدية سيدي مصباح والمدينة الجديدة ببن عروس، أن النقاش العام صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بلغ مستوى متقدما بعد تجاوز عدد من المسائل الخلافية، على غرار الفصول المتعلقة بالنظام المالي والأملاك وتوزيع الصلاحيات.

ومن جهة أخرى بين المؤخر أن وزارته وجهت منشورا إلى الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية، لحثهم على ضرورة تيسير حصول المترشحين للإنتخابات البلدية القادمة على شهادات الإبراء وغيرها وهي من الوثائق الجديدة المطلوبة لإعداد ملف الترشح.