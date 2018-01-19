السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون

سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – زهير مليكي:

احتج اليوم الجمعة اهالى معتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد، على خلفية ما وصفوه بمماطلة السلط المحلية في التعاطي مع المشاريع التنموية المعطلة بالجهة . من جهته افاد معتمد المنطقة عدنان بن صوف ان هناك عديد المشاريع مبرمجة بالجهة بكلفة تفوق 10 ملايينن دينار. وان تاخر تنفيذها مرده عديد الاسباب منها عزوف المقاولين، وقوانين الصفقات العمومية ، الى جانب التعقيدات الادارية . التي تتجاوز احيانا المسؤول المحلي المكلف بالمتابعة .