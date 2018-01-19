المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة

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تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الخميس، بمقر ولاية المنستير، على تخصيص كامل مبنى "الفاليز"، الراجع بالنظر إلى بلدية المنستير، والمستغل حاليا من قبل إحدى المصالح الجهوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة.
وأذن الوالي، أكرم السبري، لدى اشرافه على الجلسة، بإتمام مختلف الإجراءات حتى يتسنى لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير الانطلاق في أشغال تهيئة واستغلال الفضاء الذي ستبقى ملكيته راجعة للبلدية بعد بناء المتحف مع إسناد التصرف فيه لجمعية الفنون الجميلة.
وخصصت بلدية المنستير عقارا إضافيا يمسح 1500 متر مربع لتوسعة المتحف المزمع إنجازه، منذ أكثر من 17 سنة، وينتظره فنانون تشكيليون من أكثر من 60 دولة ممن شاركوا في دورات المهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير، الذي انجزت في إطاره إلى غاية الآن أكثر من 1500 لوحة، حسب ما بيّنه رئيس جمعية الفنون الجميلة، محسن القطاري، لمراسلة (وات).
وأضاف أنه من المنتظر تدشين هذا المتحف، خلال الدورة الـ16 من مهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير التي تدور فعالياتها من 18 إلى 28 جوان 2018 ، مشيرا الى أن جمعية الفنون الجميلة بالمنستير وقّعت 12 اتفاقية توأمة مع جمعيات مماثلة لها من عدّة دول في العالم، ومن المنتظر أن تبرم، خلال الدورة 16 من المهرجان، 3 اتفاقيات جديدة.
يشار الى أن الجلسة التأمت بحضور كل من كاتب عام الولاية، والمدير الجهوي للبيئة، وممثلي وكالة حماية المحيط، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبلدية المنستير، والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلي جمعية الفنون الجميلة.
تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الخميس، بمقر ولاية المنستير، على تخصيص كامل مبنى "الفاليز"، الراجع بالنظر إلى بلدية المنستير، والمستغل حاليا من قبل إحدى المصالح الجهوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة.
وأذن الوالي، أكرم السبري، لدى اشرافه على الجلسة، بإتمام مختلف الإجراءات حتى يتسنى لجمعية الفنون الجميلة بالمنستير الانطلاق في أشغال تهيئة واستغلال الفضاء الذي ستبقى ملكيته راجعة للبلدية بعد بناء المتحف مع إسناد التصرف فيه لجمعية الفنون الجميلة.
وخصصت بلدية المنستير عقارا إضافيا يمسح 1500 متر مربع لتوسعة المتحف المزمع إنجازه، منذ أكثر من 17 سنة، وينتظره فنانون تشكيليون من أكثر من 60 دولة ممن شاركوا في دورات المهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير، الذي انجزت في إطاره إلى غاية الآن أكثر من 1500 لوحة، حسب ما بيّنه رئيس جمعية الفنون الجميلة، محسن القطاري، لمراسلة (وات).
وأضاف أنه من المنتظر تدشين هذا المتحف، خلال الدورة الـ16 من مهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير التي تدور فعالياتها من 18 إلى 28 جوان 2018 ، مشيرا الى أن جمعية الفنون الجميلة بالمنستير وقّعت 12 اتفاقية توأمة مع جمعيات مماثلة لها من عدّة دول في العالم، ومن المنتظر أن تبرم، خلال الدورة 16 من المهرجان، 3 اتفاقيات جديدة.
يشار الى أن الجلسة التأمت بحضور كل من كاتب عام الولاية، والمدير الجهوي للبيئة، وممثلي وكالة حماية المحيط، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبلدية المنستير، والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلي جمعية الفنون الجميلة.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018