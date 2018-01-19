الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 19 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
الأولى
هيئة الانتخابات:
القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018 | 14:44

أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل.

وقال الجربوعي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن " ثلاثة أحزاب وهي "حركة الشعب" و"الحزب الجمهوري" و"حركة تونس أولا" قد وجهت الى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية" وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب "نداء تونس"، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية وتكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر .

وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة، من المعينين من قبل حزب "نداء تونس" لم يتصلوا الى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان القانون لا يمنع، مبدئيا مثل هذه التكليفات كما ان "مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل وسيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات".

وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن "كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فإن مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم".

وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"، حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
هيئة الانتخابات:
القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018 | 14:44

أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل.

وقال الجربوعي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن " ثلاثة أحزاب وهي "حركة الشعب" و"الحزب الجمهوري" و"حركة تونس أولا" قد وجهت الى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية" وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب "نداء تونس"، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية وتكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر .

وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة، من المعينين من قبل حزب "نداء تونس" لم يتصلوا الى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان القانون لا يمنع، مبدئيا مثل هذه التكليفات كما ان "مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل وسيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات".

وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن "كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فإن مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم".

وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"، حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
﻿