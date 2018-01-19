القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات

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14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل.
وقال الجربوعي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن " ثلاثة أحزاب وهي "حركة الشعب" و"الحزب الجمهوري" و"حركة تونس أولا" قد وجهت الى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية" وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب "نداء تونس"، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية وتكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر .
وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة، من المعينين من قبل حزب "نداء تونس" لم يتصلوا الى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان القانون لا يمنع، مبدئيا مثل هذه التكليفات كما ان "مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل وسيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات".
وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن "كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فإن مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم".
وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"، حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.
أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها ،أنيس الجربوعي، أن "القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة" المزمع عقدها في شهر ماي المقبل.
وقال الجربوعي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن " ثلاثة أحزاب وهي "حركة الشعب" و"الحزب الجمهوري" و"حركة تونس أولا" قد وجهت الى حدود اليوم مراسلات وتنبيهات الى الهيئة تتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية" وذلك تعليقا على مواقف بعض الأحزاب الرافضة لما اعلن عنه حزب "نداء تونس"، مطلع الشهر الجاري، حول إحداث هيئة وطنية لمتابعة العملية الانتخابية وتكليف 14 عضوا من الحكومة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية بمختلف الدوائر .
وشدد الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريحه على أن أي عضو من الحكومة، من المعينين من قبل حزب "نداء تونس" لم يتصلوا الى حد الساعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان القانون لا يمنع، مبدئيا مثل هذه التكليفات كما ان "مجلس الهيئة سيلتئم الأسبوع المقبل وسيصدر بلاغا في الغرض بخصوص هذه التشكيات".
وردا على سؤال حول تكليف شكري بن حسين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية و البيئة، بملف الانتخابات في حزبه نداء تونس والحال انه يمثل السلطة المشرفة على النيابات الخصوصية وهمزة وصل الحكومة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الجربوعي إن "كاتب الدولة لم يتصل بالهيئة بصفته الحزبية تلك وفي صورة وجود تضارب مصالح فإن مجلس الهيئة سيدرس الأمر ويتخذ ما يلزم".
وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف بعض أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس" مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين تلك التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"، حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018