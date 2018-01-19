"بي بي سي " تعتذر لراشد الغنوشي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشر موقع "بي بي سي عربي" الإلكتروني اعتذارا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب خبر قاموا بنشره يوم 23 نوفمبر الماضي عن قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر وتضم منظمات وأفراداً بزعم التطرف والإرهاب.

وأوضح البلاغ أنّ اسم الغنوشي ورد عن طريق الخطأ في القائمة، مضيفا أنّ لا وجود لأي تلميح مقصود لاتهامه بالعلاقة مع نشاطات إرهابية.

وأقرت بي بي سي بالخطأ مضيفة أنّها اتخذت خطوات لتصحيحه بعد فترة قصيرة من النشر.