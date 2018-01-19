10 منح للطلبة المتفوقين الراغبين في مواصلة مرحلة الدكتوراه بجامعة مونتريال

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تضع على ذمة الطلبة التونسيين المتفوقين الراغبين في مواصلة دراستهم بمرحلة الدكتوراه بجامعة مونتريال بكندا 10 منح بعنوان السنة الجامعيّة 2018 - 2019 في عدة اختصاصات وان يوم 8 فيفري 2018 هو اخر أجل لتقديم مطالب المنح إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية.

وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الجمعة ان الشروط المبدئية للترشح للحصول على هذه المنح، المندرجة إطار اتفاقيّة التعاون المبرمة بين المؤسسات العمومية للتعليم العالي بالجمهورية التونسية وجامعة مونتريال بكندا، تقتضي ان يكون الطلبة المسجلون بالسنة الثانية ماجستير بحث بعنوان السنة الجامعيّة 2017 - 2018 والطلبة المتحصلون على شهادة الماجستير بحث خلال السنة الجامعيّة 2016 - 2017 متحصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 في الدورة الرئيسية بالسنة الأولى ماجستير وترتيبهم في حدود 20% الاوائل من قسمهم، كما انه لا يسمح باي رسوب او انقطاع خلال كامل سنوات الدراسة الجامعية.

ويتعين على المترشحين ان يبادروا بتقديم مطالب القبول بجامعة مونتريال بعنوان دورة الخريف 2018 على موقع الجامعة وذلك الى غاية يوم 1 فيفري وأن يتصلوا بالبعثة التونسية بمونتريال ويتبعوا توصياتها، حسب ما أكدته الوزارة.

وذكر البلاغ بان تقديم مطالب المنح يكون اجباريا وحصريا عبر موقع الواب الموحد للادارة العامة للشؤون الطالبية، مستعرضا جملة الوثائق المطلوبة للغرض، وجدول الاختصاصات المعنية (علوم التربية والانقليزية والاعلامية وعلوم الصحة وعلوم التمريض والتعمير والتهيئة الترابية).