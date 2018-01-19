10 منح للطلبة المتفوقين الراغبين في مواصلة مرحلة الدكتوراه بجامعة مونتريال

-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تضع على ذمة الطلبة التونسيين المتفوقين الراغبين في مواصلة دراستهم بمرحلة الدكتوراه بجامعة مونتريال بكندا 10 منح بعنوان السنة الجامعيّة 2018 - 2019 في عدة اختصاصات وان يوم 8 فيفري 2018 هو اخر أجل لتقديم مطالب المنح إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية.
وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الجمعة ان الشروط المبدئية للترشح للحصول على هذه المنح، المندرجة إطار اتفاقيّة التعاون المبرمة بين المؤسسات العمومية للتعليم العالي بالجمهورية التونسية وجامعة مونتريال بكندا، تقتضي ان يكون الطلبة المسجلون بالسنة الثانية ماجستير بحث بعنوان السنة الجامعيّة 2017 - 2018 والطلبة المتحصلون على شهادة الماجستير بحث خلال السنة الجامعيّة 2016 - 2017 متحصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 في الدورة الرئيسية بالسنة الأولى ماجستير وترتيبهم في حدود 20% الاوائل من قسمهم، كما انه لا يسمح باي رسوب او انقطاع خلال كامل سنوات الدراسة الجامعية.
ويتعين على المترشحين ان يبادروا بتقديم مطالب القبول بجامعة مونتريال بعنوان دورة الخريف 2018 على موقع الجامعة وذلك الى غاية يوم 1 فيفري وأن يتصلوا بالبعثة التونسية بمونتريال ويتبعوا توصياتها، حسب ما أكدته الوزارة.
وذكر البلاغ بان تقديم مطالب المنح يكون اجباريا وحصريا عبر موقع الواب الموحد للادارة العامة للشؤون الطالبية، مستعرضا جملة الوثائق المطلوبة للغرض، وجدول الاختصاصات المعنية (علوم التربية والانقليزية والاعلامية وعلوم الصحة وعلوم التمريض والتعمير والتهيئة الترابية).
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تضع على ذمة الطلبة التونسيين المتفوقين الراغبين في مواصلة دراستهم بمرحلة الدكتوراه بجامعة مونتريال بكندا 10 منح بعنوان السنة الجامعيّة 2018 - 2019 في عدة اختصاصات وان يوم 8 فيفري 2018 هو اخر أجل لتقديم مطالب المنح إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية.
وأوضحت في بلاغ صادر اليوم الجمعة ان الشروط المبدئية للترشح للحصول على هذه المنح، المندرجة إطار اتفاقيّة التعاون المبرمة بين المؤسسات العمومية للتعليم العالي بالجمهورية التونسية وجامعة مونتريال بكندا، تقتضي ان يكون الطلبة المسجلون بالسنة الثانية ماجستير بحث بعنوان السنة الجامعيّة 2017 - 2018 والطلبة المتحصلون على شهادة الماجستير بحث خلال السنة الجامعيّة 2016 - 2017 متحصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 في الدورة الرئيسية بالسنة الأولى ماجستير وترتيبهم في حدود 20% الاوائل من قسمهم، كما انه لا يسمح باي رسوب او انقطاع خلال كامل سنوات الدراسة الجامعية.
ويتعين على المترشحين ان يبادروا بتقديم مطالب القبول بجامعة مونتريال بعنوان دورة الخريف 2018 على موقع الجامعة وذلك الى غاية يوم 1 فيفري وأن يتصلوا بالبعثة التونسية بمونتريال ويتبعوا توصياتها، حسب ما أكدته الوزارة.
وذكر البلاغ بان تقديم مطالب المنح يكون اجباريا وحصريا عبر موقع الواب الموحد للادارة العامة للشؤون الطالبية، مستعرضا جملة الوثائق المطلوبة للغرض، وجدول الاختصاصات المعنية (علوم التربية والانقليزية والاعلامية وعلوم الصحة وعلوم التمريض والتعمير والتهيئة الترابية).
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018