سيدي بوزيد: دخول الاطار التربوي لمدرسة "اولاد جلال" في اضراب مفتوح

سيدي بوزيد - الشروق أون لاين – زهير المليكي

دخل اليوم الجمعة الاطار التربوي بالمدرسة الابتدائية "أولاد جلال" التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية في اضراب مفتوح عن العمل وذلك على خلفية تعرض مدير المؤسسة الى الاعتداء بالعنف من قبل احد عمال الحضائر. من جهتها طالبت النقابة الاساسية للتعليم بسيدي بوزيد الغربية السلط الامنية والقضائية بالجهة باتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن المعتدي خصوصا وان ظاهرة الاعتداء على المربين ظلت تتكرر من حين لآخر.