شركة نقل تونس: إنطلاق عملية بيع القسط الثاني من الإشتراكات المدرسية والجامعية

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تنطلق عملية بيع القسط الثاني لإشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2018/2017 يوم 22 جانفي الجاري، وتتم عملية بيع إشتراكات النقل الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس-حلق الوادي - المرسى عبر 133 مكتب بريد، منها 113 مكتبا بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة و20 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.
كما سيتم وفق شركة النقل بتونس، تخصيص قاعدة بيع الإشتراكات التابعة للشركة والمحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء للقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في إصلاح الإشتراكات أو تعويضها.
وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وإنطلاقا من نفس التاريخ، فإنه بإمكان إقتناء الإشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب www.ichtirak.poste.tn
ولمزيد الإرشادات حول ملف الإشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الإتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828.
تنطلق عملية بيع القسط الثاني لإشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2018/2017 يوم 22 جانفي الجاري، وتتم عملية بيع إشتراكات النقل الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس-حلق الوادي - المرسى عبر 133 مكتب بريد، منها 113 مكتبا بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة و20 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.
كما سيتم وفق شركة النقل بتونس، تخصيص قاعدة بيع الإشتراكات التابعة للشركة والمحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء للقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في إصلاح الإشتراكات أو تعويضها.
وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وإنطلاقا من نفس التاريخ، فإنه بإمكان إقتناء الإشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب www.ichtirak.poste.tn
ولمزيد الإرشادات حول ملف الإشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الإتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018