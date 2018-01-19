شركة نقل تونس: إنطلاق عملية بيع القسط الثاني من الإشتراكات المدرسية والجامعية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تنطلق عملية بيع القسط الثاني لإشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2018/2017 يوم 22 جانفي الجاري، وتتم عملية بيع إشتراكات النقل الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس-حلق الوادي - المرسى عبر 133 مكتب بريد، منها 113 مكتبا بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة و20 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما سيتم وفق شركة النقل بتونس، تخصيص قاعدة بيع الإشتراكات التابعة للشركة والمحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء للقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في إصلاح الإشتراكات أو تعويضها.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وإنطلاقا من نفس التاريخ، فإنه بإمكان إقتناء الإشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الإشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الإتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828.