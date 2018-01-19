رئيس الحكومة يؤدي زيارة الى المغرب نهاية شهر جانفي

يزور رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي 29 و30 جانفي 2018 مراكش (المغرب) للمشاركة في أ شغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والحكومة المغربية بمراكش حول موضوع " الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي".

ويجمع المؤتمر بين لفيف من المسؤولين رفيعي المستوى ومسيري المؤسسات وممثلين عن الجامعات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي ومناطق أخرى لتبادل التجارب والأفكار حول كيفية إحداث ملايين مواطن الشغل بفضل الإستفادة من مصادر وقطاعات جديدة مولدة للنمو، وفق صندوق النقد الدولي.

وإعتمادا على مؤتمر عمان سنة 2014 "بناء المستقبل"، الذي أكد ضرورة تحقيق نمو أكثر عدلا ومحدث لمواطن الشغل، يهدف المؤتمر الجديد الى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.

وسيقع خلال هذا المؤتمر التفكير، خاصة، بطرق مضاعفة الفرص لفائدة المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والإبتكار، مع إبراز التجديد وثقافة المؤسسة ودفع الشفافية والتكنولوجيا لإستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة وإحتوائية.

ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.