رئيس الحكومة يؤدي زيارة الى المغرب نهاية شهر جانفي

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يزور رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي 29 و30 جانفي 2018 مراكش (المغرب) للمشاركة في أ شغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والحكومة المغربية بمراكش حول موضوع " الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي".
ويجمع المؤتمر بين لفيف من المسؤولين رفيعي المستوى ومسيري المؤسسات وممثلين عن الجامعات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي ومناطق أخرى لتبادل التجارب والأفكار حول كيفية إحداث ملايين مواطن الشغل بفضل الإستفادة من مصادر وقطاعات جديدة مولدة للنمو، وفق صندوق النقد الدولي.
وإعتمادا على مؤتمر عمان سنة 2014 "بناء المستقبل"، الذي أكد ضرورة تحقيق نمو أكثر عدلا ومحدث لمواطن الشغل، يهدف المؤتمر الجديد الى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.
وسيقع خلال هذا المؤتمر التفكير، خاصة، بطرق مضاعفة الفرص لفائدة المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والإبتكار، مع إبراز التجديد وثقافة المؤسسة ودفع الشفافية والتكنولوجيا لإستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة وإحتوائية.
ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.
يزور رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي 29 و30 جانفي 2018 مراكش (المغرب) للمشاركة في أ شغال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى سينتظم ببادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والحكومة المغربية بمراكش حول موضوع " الفرص للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإحتوائية في العالم العربي".
ويجمع المؤتمر بين لفيف من المسؤولين رفيعي المستوى ومسيري المؤسسات وممثلين عن الجامعات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي ومناطق أخرى لتبادل التجارب والأفكار حول كيفية إحداث ملايين مواطن الشغل بفضل الإستفادة من مصادر وقطاعات جديدة مولدة للنمو، وفق صندوق النقد الدولي.
وإعتمادا على مؤتمر عمان سنة 2014 "بناء المستقبل"، الذي أكد ضرورة تحقيق نمو أكثر عدلا ومحدث لمواطن الشغل، يهدف المؤتمر الجديد الى توجيه النقاش المتعلق بالنمو الإحتوائي في العالم العربي من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ بحسب ما أكده الهيكل المالي الدولي.
وسيقع خلال هذا المؤتمر التفكير، خاصة، بطرق مضاعفة الفرص لفائدة المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والإبتكار، مع إبراز التجديد وثقافة المؤسسة ودفع الشفافية والتكنولوجيا لإستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة وإحتوائية.
ويتوقع حضور هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018