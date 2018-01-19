المنستير: حجز 650 كلغ من السكر المدعم وتحرير 22 مخالفة اقتصادية

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير ، أمس الخميس، 650 كلغ من السكر المدعم في مساحة تجارية بالساحلين بسبب بيعها خلافا للصيغ القانونية المعمول بها ، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك، اليوم الجمعة، لـ(وات).
وأضافت أن ذات الفرق تمكنت أيضا من حجز 830 علبة تبغ وعدّة مواد منتهية الصلوحية كتبغ الشيشة "المعسل" والقهوة والشاي، علاوة على تحرير 22 مخالفة إقتصادية تعلقت بالاحتكار والمضاربة كالامتناع عن البيع واخفاء بضاعة، وذلك خلال 58 زيارة ميدانية، وبذلك يرتفع عدد المخالفات الاقتصادية، منذ يوم 10 جانفي الجاري وإلى غاية أمس، الى 81 مخالفة إقتصادية تم تسجيلها خلال أكثر من 180 زيارة ميدانية.
وأشارت إلى أن حملة جهوية للتحكم في الأسعار نظمتها لإدارة الجهوية للتجارة، يوم 17 جانفي الجاري، على مستوى معتمديات المكنين وجمال وزرمدين والمنستير المدينة، أسفرت عن تسجيل 25 مخالفة إقتصادية خلال 76 زيارة ميدانية وكانت حصيلة حملة حول قطاع المخابز على مستوى زرمدين وقصر هلال 3 مخالفات اقتصادية تعلقت بجودة صنع الخبز في مدينة زرمدين.
وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الحملة الجهوية لمتابعة مسالك المواد المدعمة من سكر وزيت مدعمين التي انتظمت أيام 10 و11 و12 جانفي الجاري، 31 مخالفة إقتصادية خلال 66 زيارة ميدانية وحجزت 650 كلغ من "السكر المرحي" و31 لترا من الزيت النباتي المدعم، حسب ذات المصدر.
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير ، أمس الخميس، 650 كلغ من السكر المدعم في مساحة تجارية بالساحلين بسبب بيعها خلافا للصيغ القانونية المعمول بها ، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك، اليوم الجمعة، لـ(وات).
وأضافت أن ذات الفرق تمكنت أيضا من حجز 830 علبة تبغ وعدّة مواد منتهية الصلوحية كتبغ الشيشة "المعسل" والقهوة والشاي، علاوة على تحرير 22 مخالفة إقتصادية تعلقت بالاحتكار والمضاربة كالامتناع عن البيع واخفاء بضاعة، وذلك خلال 58 زيارة ميدانية، وبذلك يرتفع عدد المخالفات الاقتصادية، منذ يوم 10 جانفي الجاري وإلى غاية أمس، الى 81 مخالفة إقتصادية تم تسجيلها خلال أكثر من 180 زيارة ميدانية.
وأشارت إلى أن حملة جهوية للتحكم في الأسعار نظمتها لإدارة الجهوية للتجارة، يوم 17 جانفي الجاري، على مستوى معتمديات المكنين وجمال وزرمدين والمنستير المدينة، أسفرت عن تسجيل 25 مخالفة إقتصادية خلال 76 زيارة ميدانية وكانت حصيلة حملة حول قطاع المخابز على مستوى زرمدين وقصر هلال 3 مخالفات اقتصادية تعلقت بجودة صنع الخبز في مدينة زرمدين.
وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الحملة الجهوية لمتابعة مسالك المواد المدعمة من سكر وزيت مدعمين التي انتظمت أيام 10 و11 و12 جانفي الجاري، 31 مخالفة إقتصادية خلال 66 زيارة ميدانية وحجزت 650 كلغ من "السكر المرحي" و31 لترا من الزيت النباتي المدعم، حسب ذات المصدر.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018