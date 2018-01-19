المنستير: حجز 650 كلغ من السكر المدعم وتحرير 22 مخالفة اقتصادية

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير ، أمس الخميس، 650 كلغ من السكر المدعم في مساحة تجارية بالساحلين بسبب بيعها خلافا للصيغ القانونية المعمول بها ، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك، اليوم الجمعة، لـ(وات).

وأضافت أن ذات الفرق تمكنت أيضا من حجز 830 علبة تبغ وعدّة مواد منتهية الصلوحية كتبغ الشيشة "المعسل" والقهوة والشاي، علاوة على تحرير 22 مخالفة إقتصادية تعلقت بالاحتكار والمضاربة كالامتناع عن البيع واخفاء بضاعة، وذلك خلال 58 زيارة ميدانية، وبذلك يرتفع عدد المخالفات الاقتصادية، منذ يوم 10 جانفي الجاري وإلى غاية أمس، الى 81 مخالفة إقتصادية تم تسجيلها خلال أكثر من 180 زيارة ميدانية.

وأشارت إلى أن حملة جهوية للتحكم في الأسعار نظمتها لإدارة الجهوية للتجارة، يوم 17 جانفي الجاري، على مستوى معتمديات المكنين وجمال وزرمدين والمنستير المدينة، أسفرت عن تسجيل 25 مخالفة إقتصادية خلال 76 زيارة ميدانية وكانت حصيلة حملة حول قطاع المخابز على مستوى زرمدين وقصر هلال 3 مخالفات اقتصادية تعلقت بجودة صنع الخبز في مدينة زرمدين.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الحملة الجهوية لمتابعة مسالك المواد المدعمة من سكر وزيت مدعمين التي انتظمت أيام 10 و11 و12 جانفي الجاري، 31 مخالفة إقتصادية خلال 66 زيارة ميدانية وحجزت 650 كلغ من "السكر المرحي" و31 لترا من الزيت النباتي المدعم، حسب ذات المصدر.