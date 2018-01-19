الكشف عن خلايا دعم وإسناد للعناصر الإرهابية والقبض على 14 عنصرا

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تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من الكشف عن عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية، يقطن المنتمون لها في القرى المحيطة بجبل السلوم من ولاية القصرين وبمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على 14 عنصرا (من بينهم فتاة)، بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ومصالح التوقي من الإرهاب بإقليمي الحرس الوطني بالقصرين وسيدي بوزيد.
وأوضحت أن الكشف عن هذه الخلايا يندرج في إطار مواصلة الأبحاث مع العنصر الإرهابي التابع لكتيبة "أجناد الخلافة" الإرهابية، الذي تم القبض عليه مؤخرا من طرف وحدات الجيش الوطني. وأفادت بأن التحريات بينت أنه يوجد من ضمن الموقوفين شخص فقد زوجته في انفجار لغم زرعته العناصر الإرهابية، إلا أنه أصر رفقة إبنه على مواصلة التعامل معهم، كما ثبت كذلك أن عنصرا آخر إضافة إلى توفيره الدعم المادي، قام بإيصال عنصرين إرهابيين التحقا حديثا بالمجموعة الارهابية إلى مكان تواجدها. وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بــ11 عنصرا منهم وإحالة البقية في حالة تقديم.
تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من الكشف عن عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية، يقطن المنتمون لها في القرى المحيطة بجبل السلوم من ولاية القصرين وبمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على 14 عنصرا (من بينهم فتاة)، بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ومصالح التوقي من الإرهاب بإقليمي الحرس الوطني بالقصرين وسيدي بوزيد.
وأوضحت أن الكشف عن هذه الخلايا يندرج في إطار مواصلة الأبحاث مع العنصر الإرهابي التابع لكتيبة "أجناد الخلافة" الإرهابية، الذي تم القبض عليه مؤخرا من طرف وحدات الجيش الوطني. وأفادت بأن التحريات بينت أنه يوجد من ضمن الموقوفين شخص فقد زوجته في انفجار لغم زرعته العناصر الإرهابية، إلا أنه أصر رفقة إبنه على مواصلة التعامل معهم، كما ثبت كذلك أن عنصرا آخر إضافة إلى توفيره الدعم المادي، قام بإيصال عنصرين إرهابيين التحقا حديثا بالمجموعة الارهابية إلى مكان تواجدها. وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بــ11 عنصرا منهم وإحالة البقية في حالة تقديم.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018