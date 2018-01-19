سيدي بوزيد: ايقاف شخص بحوزته مبلغ مالي من العملة المزيفة

سيدي يوزيد- الشروق اونلاين- قيس

تمكن ليلة البارحة اعوان فرقة الابحاث و التفتيش التابعة لإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من إيقاف شخص اصيل معتمدية جلمة بحوزته مبلغ مالي قدره 5500 دينار من العملة المزيفة من فئة 10 و20 دينار. وحسب ما افاد به مصدر أمني فقد الاحتفاظ بالموقوف الذي اكد انه تسلم المبلغ خلال عملية بيع قطيع ومباشرة قضية عدلية في شأنه.