الدّولة تسترجع ضيعة فلاحية تمسح 486 هك في نابل

استعادت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل امس الخميس 18 جانفي 2018 عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية الحمامات يمسح 486 هك تقريبا. ويتمثل هذا العقار في ضيعة دولية فلاحية كانت مسوغة لفائدة شركة إحياء وتنمية فلاحية، وقد تم اخلاؤها من كل الشواغل والأشخاص واسترجاعها بعد تنفيذ قرار اسقاط حق صادر عن السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر.

وقد تحوزت مصالح ديوان الاراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) بالعقار بصفة وقتية الى حين اعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية. وتمت عملية الاسترجاع بحضور السلط المحلية والامنية بالجهة. وللإشارة فان حجم مساحة العقارات التي تم استرجاعها بولاية نابل منذ انطلاق الحملة الوطنية بلغت 1056 هك تقريبا.

ومن جهة اخرى ، تولت أمس الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، وفي إطار إعادة توظيف العقارات الدّولية الفلاحية المسترجعة من قبل وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، تحويز شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " ضمدة 1 " بالعقار الدّولي الماسح في جملته 438 هك والكائن بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، وذلك لفائدة مستثمر جديد.

ويجدر التذكير أنه قد تمّ بتاريخ 04 جانفي 2018 إعادة توظيف شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " ضمدة 2 " الماسحة لـ 546 هك بنفس المعتمدية.

ويتنزل استرجاع هذه العقارات وإعادة توظيفها في إطار المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي. و قد مكنت هذه المقاربة، إلى حد الآن، من استرجاع أكثر من 25.000 هك من الأراضي الدولية.