بسبب عدم إعداد أجرة شهر جانفي: العمال والموظفون يغلقون بلدية القصر

مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني

غادر عمال وموظفو بلدية القصر اليوم مختلف المصالح الإدارية لتتعطل كل الخدمات وذلك على خلفية عدم إعداد اجرة شهر جانفي من قبل المسؤول عن المصلحة المالية والذي تمت إحالته على التقاعد وقد عبر العملة والموظفين عن استيائهم من هذه الوضعية التي تكررت عدة أشهر كما استغربوا من عدم تكليف موظف في المالية قبل إحالة الموظف الحالي على التقاعد والإشارة فإن بلدية المكان تشكو عديد الصعوبات في ظل عدم تعيين كاتب عام منذ مدة طويلة.