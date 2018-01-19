البحيرة: وفاة عامل اثر سقوطه في حفرة لأشغال ديوان التطهير

مكتب بنزرت – ايمان عبد الستار

اهتزت مدينة بنزرت صباح الجمعة على حادثة اليمة تمثلت في هلاك عامل اثر سقوطه في حفرة عندما كان في صدد العمل في اشغال حضيرة ضمن منطقة البحيرة التابعة لإحدى الشركات المخصصة لمشروع الديوان الوطني للتطهير. وقد تم نقل العامل الهالك الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت اين لفظ انفاسه الاخيرة رغم محاولات انقاذه من قبل الاطار الطبي.