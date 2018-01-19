سفير الكويت بتونس يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان

الشروق- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي

أدى سفير دولة الكويت علي احمد الظفيري بتونس يوم الجمعة 19 جانفي 2018 زيارة عمل إلى ولاية القيروان وتم استقباله من قبل والي القيروان منير حامدي ثم تحول إلى معتمدية حاجب العيون أين أعطى إشارة انطلاق تهيئة المدرسة الابتدائية "المبيت" وذلك في إطار اتفاقية شراكة تونسية - كويتية تم بموجبها إسناد منحة مالية لإنجاز وترميم عدد من المؤسسات التربوية في عدد من ولايات الجمهورية من بينها ولاية القيروان.

وقد أفاد كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عبد السلام غنام أن السفير أدى زيارة إلى المدرسة الابتدائية "المبيت " وسط حاجب العيون وعاين حالة أقسامها ومبيتها المدرسي المتداعية والآيلة للسقوط وهي المغلقة منذ ثلاثين سنة. وأضاف آن سفارة الكويت تكفلت بهدم كل البناءات المتداعية واعادة تهيئتها وإحداث وحدات صحية وتبليط الساحة بتكلفة قدرت بـ 670 ألف دينار علما وان الدراسة منجزة وسيتم طلب العروض وانطلاق الأشغال في قادم الأيام لتكون المدرسة جاهزة في مفتتح السنة الدراسية القادمة.