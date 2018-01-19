سفير الكويت بتونس يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان

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الشروق- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي
أدى سفير دولة الكويت علي احمد الظفيري بتونس يوم الجمعة 19 جانفي 2018 زيارة عمل إلى ولاية القيروان وتم استقباله من قبل والي القيروان منير حامدي ثم تحول إلى معتمدية حاجب العيون أين أعطى إشارة انطلاق تهيئة المدرسة الابتدائية "المبيت" وذلك في إطار اتفاقية شراكة تونسية - كويتية تم بموجبها إسناد منحة مالية لإنجاز وترميم عدد من المؤسسات التربوية في عدد من ولايات الجمهورية من بينها ولاية القيروان.
وقد أفاد كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عبد السلام غنام أن السفير أدى زيارة إلى المدرسة الابتدائية "المبيت " وسط حاجب العيون وعاين حالة أقسامها ومبيتها المدرسي المتداعية والآيلة للسقوط وهي المغلقة منذ ثلاثين سنة. وأضاف آن سفارة الكويت تكفلت بهدم كل البناءات المتداعية واعادة تهيئتها وإحداث وحدات صحية وتبليط الساحة بتكلفة قدرت بـ 670 ألف دينار علما وان الدراسة منجزة وسيتم طلب العروض وانطلاق الأشغال في قادم الأيام لتكون المدرسة جاهزة في مفتتح السنة الدراسية القادمة.
الشروق- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي
أدى سفير دولة الكويت علي احمد الظفيري بتونس يوم الجمعة 19 جانفي 2018 زيارة عمل إلى ولاية القيروان وتم استقباله من قبل والي القيروان منير حامدي ثم تحول إلى معتمدية حاجب العيون أين أعطى إشارة انطلاق تهيئة المدرسة الابتدائية "المبيت" وذلك في إطار اتفاقية شراكة تونسية - كويتية تم بموجبها إسناد منحة مالية لإنجاز وترميم عدد من المؤسسات التربوية في عدد من ولايات الجمهورية من بينها ولاية القيروان.
وقد أفاد كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عبد السلام غنام أن السفير أدى زيارة إلى المدرسة الابتدائية "المبيت " وسط حاجب العيون وعاين حالة أقسامها ومبيتها المدرسي المتداعية والآيلة للسقوط وهي المغلقة منذ ثلاثين سنة. وأضاف آن سفارة الكويت تكفلت بهدم كل البناءات المتداعية واعادة تهيئتها وإحداث وحدات صحية وتبليط الساحة بتكلفة قدرت بـ 670 ألف دينار علما وان الدراسة منجزة وسيتم طلب العروض وانطلاق الأشغال في قادم الأيام لتكون المدرسة جاهزة في مفتتح السنة الدراسية القادمة.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018