هل اللحية مقبولة في عالم الأعمال؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أصبحت موضة اللحى رائجة في هذه الأيام بشكل كبير لكن "غيرهارد إلفرز" المتخصص في ملابس رجال الأعمال العصرية وطلاتهم يرى أنها أكثر من مجرد موضة.

ويملك "غيرهارد" مبررات وأسباب ليقيم مدى ملائمة كل لحية للعمل الذي يمارسه الشخص المعني بالأمر كما سيقدم في الفيديو المصاحب شكل اللحية المقبول في عالم العمل.