بوحجلة: افتتاح مجمع حليب سيغطي اربع معتمديات

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي
افتتح المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان عبد الجليل العفلي ورئيس إتحاد الفلاحين بالقيروان المولدي الرمضاني يوم الجمعة مركز تجميع الحليب بمعتمدية بوحجلة, وهو مشروع مدعم من برنامج التمكين الاقتصادي لجمعية قطرالخيرية لدعم التنمية بتونس لفائدة التعاونيات الفلاحية الى جانب وزارة الفلاحة وقدرت التجهيزات المعدة ب164 الف دينار.
وصرح السيد سالم الرمضاني رئيس مجلس ادارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزيتونة" ببوحجلة ان الشركة انطلقت بـ28 فلاحا لتصل الى 98 فلاحا منخرطين بالشركة. واضاف ان تكلفة البنية التحتية قدرت بـ141 الف دينار من نفقة الفلاحة الخاصة بتمويل قطر الخيرية هذا وسينطلق التجميع الاسبوع القادم وسيغطي كل من بوحجلة ونصرالله ومنزل المهيري والشراردة .
من جانبه ثمن عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان هذا المشروع والذي يهدف الى تنمية قطاع تربية الماشية والمخصص لتجميع الحليب وهو مركز ذي مواصفات ممتازة جدا سيضمن تنظيم القطاع.
كما اضاف العفلي ان قطاع تربية الماشية بالقيروان من اهم القطاعات والذي يعد 800 الف راس الى جانب تربية الابقار البالغ 35الف راس، مؤكدا أن هذا المركز هو الخامس لتجميع الحليب مع العمل على فتح اثنين اخرين في القريب العاجل. كما افاد بأن القيروان تنتج 50 مليون لتر من الحليب سنويا وهو انتاج مهم.
الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي
افتتح المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان عبد الجليل العفلي ورئيس إتحاد الفلاحين بالقيروان المولدي الرمضاني يوم الجمعة مركز تجميع الحليب بمعتمدية بوحجلة, وهو مشروع مدعم من برنامج التمكين الاقتصادي لجمعية قطرالخيرية لدعم التنمية بتونس لفائدة التعاونيات الفلاحية الى جانب وزارة الفلاحة وقدرت التجهيزات المعدة ب164 الف دينار.
وصرح السيد سالم الرمضاني رئيس مجلس ادارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزيتونة" ببوحجلة ان الشركة انطلقت بـ28 فلاحا لتصل الى 98 فلاحا منخرطين بالشركة. واضاف ان تكلفة البنية التحتية قدرت بـ141 الف دينار من نفقة الفلاحة الخاصة بتمويل قطر الخيرية هذا وسينطلق التجميع الاسبوع القادم وسيغطي كل من بوحجلة ونصرالله ومنزل المهيري والشراردة .
من جانبه ثمن عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان هذا المشروع والذي يهدف الى تنمية قطاع تربية الماشية والمخصص لتجميع الحليب وهو مركز ذي مواصفات ممتازة جدا سيضمن تنظيم القطاع.
كما اضاف العفلي ان قطاع تربية الماشية بالقيروان من اهم القطاعات والذي يعد 800 الف راس الى جانب تربية الابقار البالغ 35الف راس، مؤكدا أن هذا المركز هو الخامس لتجميع الحليب مع العمل على فتح اثنين اخرين في القريب العاجل. كما افاد بأن القيروان تنتج 50 مليون لتر من الحليب سنويا وهو انتاج مهم.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018