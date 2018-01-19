بوحجلة: افتتاح مجمع حليب سيغطي اربع معتمديات

الشروق اون لاين- مكتب القيروان- ايمن محرزي

افتتح المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان عبد الجليل العفلي ورئيس إتحاد الفلاحين بالقيروان المولدي الرمضاني يوم الجمعة مركز تجميع الحليب بمعتمدية بوحجلة, وهو مشروع مدعم من برنامج التمكين الاقتصادي لجمعية قطرالخيرية لدعم التنمية بتونس لفائدة التعاونيات الفلاحية الى جانب وزارة الفلاحة وقدرت التجهيزات المعدة ب164 الف دينار.

وصرح السيد سالم الرمضاني رئيس مجلس ادارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزيتونة" ببوحجلة ان الشركة انطلقت بـ28 فلاحا لتصل الى 98 فلاحا منخرطين بالشركة. واضاف ان تكلفة البنية التحتية قدرت بـ141 الف دينار من نفقة الفلاحة الخاصة بتمويل قطر الخيرية هذا وسينطلق التجميع الاسبوع القادم وسيغطي كل من بوحجلة ونصرالله ومنزل المهيري والشراردة .

من جانبه ثمن عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان هذا المشروع والذي يهدف الى تنمية قطاع تربية الماشية والمخصص لتجميع الحليب وهو مركز ذي مواصفات ممتازة جدا سيضمن تنظيم القطاع.

كما اضاف العفلي ان قطاع تربية الماشية بالقيروان من اهم القطاعات والذي يعد 800 الف راس الى جانب تربية الابقار البالغ 35الف راس، مؤكدا أن هذا المركز هو الخامس لتجميع الحليب مع العمل على فتح اثنين اخرين في القريب العاجل. كما افاد بأن القيروان تنتج 50 مليون لتر من الحليب سنويا وهو انتاج مهم.