هكذا قتل مغني راب ألماني في سوريا

-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
قتل مغني الراب الألماني السابق، دينيس كوسبيرت، المعروف باسم ديزو دوغ، الذي انضم إلى صفوف مقاتلي التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا. ونشر موقع صحيفة "بيلد" الإلكتروني، الألمانية المعروفة بمتابعتها لنشاطات الإرهابيين، اليوم الجمعة، عدداً من الصور يفترض أنها لجثة كوسبيرت، بالإضافة لتوضيح مكتوب أسفل الصور، بأن أبو طلحة الألماني (كوسبيرت) قتل، يوم الأربعاء الماضي، في قرية تابعة لمحافظة دير الزور السورية.
وكانت قناة "سي إن إن" قد أعلنت، في أكتوبر عام 2015، مقتل كوسبيرت خلال قصف الطيران الأمريكي في سوريا، وإلى ذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوسبيرت، ضمن قائمة الإرهابيين الخطيرين، ووفقا لمعطيات الوزارة فإن مغني الراب السابق من برلين، انضم إلى صفوف مسلحي التنظيم الإرهابي "داعش" عام 2012، كما ظهر في عدد من الأدوار بتسجيلات فيديو مصورة تابعة للتنظيم، كما وظهر مرة ضمن عدد من الإرهابيين حاملا لرأس مقطوع.
وذكر، في وقت سابق، أن المترجمة دانييلا غرين، التي تعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، هربت إلى سوريا وتزوجت من كوسبيرت عام 2014، وبعد عدة أسابيع أدركت أنها ارتكبت خطأ، وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اعتقالها، ووافقت فيما بعد على أن تتعاون مع السلطات، وحكم عليها بالسجن مدة عامين، وخرجت من السجن صيف عام 2016.
قتل مغني الراب الألماني السابق، دينيس كوسبيرت، المعروف باسم ديزو دوغ، الذي انضم إلى صفوف مقاتلي التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا. ونشر موقع صحيفة "بيلد" الإلكتروني، الألمانية المعروفة بمتابعتها لنشاطات الإرهابيين، اليوم الجمعة، عدداً من الصور يفترض أنها لجثة كوسبيرت، بالإضافة لتوضيح مكتوب أسفل الصور، بأن أبو طلحة الألماني (كوسبيرت) قتل، يوم الأربعاء الماضي، في قرية تابعة لمحافظة دير الزور السورية.
وكانت قناة "سي إن إن" قد أعلنت، في أكتوبر عام 2015، مقتل كوسبيرت خلال قصف الطيران الأمريكي في سوريا، وإلى ذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوسبيرت، ضمن قائمة الإرهابيين الخطيرين، ووفقا لمعطيات الوزارة فإن مغني الراب السابق من برلين، انضم إلى صفوف مسلحي التنظيم الإرهابي "داعش" عام 2012، كما ظهر في عدد من الأدوار بتسجيلات فيديو مصورة تابعة للتنظيم، كما وظهر مرة ضمن عدد من الإرهابيين حاملا لرأس مقطوع.
وذكر، في وقت سابق، أن المترجمة دانييلا غرين، التي تعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، هربت إلى سوريا وتزوجت من كوسبيرت عام 2014، وبعد عدة أسابيع أدركت أنها ارتكبت خطأ، وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اعتقالها، ووافقت فيما بعد على أن تتعاون مع السلطات، وحكم عليها بالسجن مدة عامين، وخرجت من السجن صيف عام 2016.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018