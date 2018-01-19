هكذا قتل مغني راب ألماني في سوريا

قتل مغني الراب الألماني السابق، دينيس كوسبيرت، المعروف باسم ديزو دوغ، الذي انضم إلى صفوف مقاتلي التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا. ونشر موقع صحيفة "بيلد" الإلكتروني، الألمانية المعروفة بمتابعتها لنشاطات الإرهابيين، اليوم الجمعة، عدداً من الصور يفترض أنها لجثة كوسبيرت، بالإضافة لتوضيح مكتوب أسفل الصور، بأن أبو طلحة الألماني (كوسبيرت) قتل، يوم الأربعاء الماضي، في قرية تابعة لمحافظة دير الزور السورية.

وكانت قناة "سي إن إن" قد أعلنت، في أكتوبر عام 2015، مقتل كوسبيرت خلال قصف الطيران الأمريكي في سوريا، وإلى ذلك أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوسبيرت، ضمن قائمة الإرهابيين الخطيرين، ووفقا لمعطيات الوزارة فإن مغني الراب السابق من برلين، انضم إلى صفوف مسلحي التنظيم الإرهابي "داعش" عام 2012، كما ظهر في عدد من الأدوار بتسجيلات فيديو مصورة تابعة للتنظيم، كما وظهر مرة ضمن عدد من الإرهابيين حاملا لرأس مقطوع.

وذكر، في وقت سابق، أن المترجمة دانييلا غرين، التي تعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، هربت إلى سوريا وتزوجت من كوسبيرت عام 2014، وبعد عدة أسابيع أدركت أنها ارتكبت خطأ، وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اعتقالها، ووافقت فيما بعد على أن تتعاون مع السلطات، وحكم عليها بالسجن مدة عامين، وخرجت من السجن صيف عام 2016.

وكالة سبوتنيك