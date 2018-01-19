نابل: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة بانفلونزا الخنازير

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تم منذ بداية الموسم الحالي تسجيل وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا "اتش 1 ان1 " وإصابة 20 آخرين بنفس الفيروس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق.
وأضاف الرقيق أن "الوضع تحت السيطرة، حيث تجاوز المصابون مرحلة الخطر، وتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم ما عدى حالتين تم وضعهما تحت الرقابة الطبية بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل"، واضاف ان المتوفين هم رجلان (37 و48 عاما) وطفلة (عمرها 7 سنوات)".
وأكد على أهمية "الوقاية من هذا المرض من خلال غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات، وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وتجنب لمس العينين، مع المكوث في المنزل عند ظهور أعراض الانفلونزا لمنع انتقال المرض".
تم منذ بداية الموسم الحالي تسجيل وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا "اتش 1 ان1 " وإصابة 20 آخرين بنفس الفيروس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق.
وأضاف الرقيق أن "الوضع تحت السيطرة، حيث تجاوز المصابون مرحلة الخطر، وتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم ما عدى حالتين تم وضعهما تحت الرقابة الطبية بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل"، واضاف ان المتوفين هم رجلان (37 و48 عاما) وطفلة (عمرها 7 سنوات)".
وأكد على أهمية "الوقاية من هذا المرض من خلال غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات، وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وتجنب لمس العينين، مع المكوث في المنزل عند ظهور أعراض الانفلونزا لمنع انتقال المرض".
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018