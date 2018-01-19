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يوم الجمعة 19 جانفي 2018
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نابل: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة بانفلونزا الخنازير
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الأولى
نابل: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة بانفلونزا الخنازير
19 جانفي 2018 | 11:53

تم منذ بداية الموسم الحالي تسجيل وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا "اتش 1 ان1 " وإصابة 20 آخرين بنفس الفيروس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق.

وأضاف الرقيق أن "الوضع تحت السيطرة، حيث تجاوز المصابون مرحلة الخطر، وتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم ما عدى حالتين تم وضعهما تحت الرقابة الطبية بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل"، واضاف ان المتوفين هم رجلان (37 و48 عاما) وطفلة (عمرها 7 سنوات)".

وأكد على أهمية "الوقاية من هذا المرض من خلال غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات، وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وتجنب لمس العينين، مع المكوث في المنزل عند ظهور أعراض الانفلونزا لمنع انتقال المرض".

وات
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الأولى
نابل: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة بانفلونزا الخنازير
19 جانفي 2018 | 11:53

تم منذ بداية الموسم الحالي تسجيل وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا "اتش 1 ان1 " وإصابة 20 آخرين بنفس الفيروس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق.

وأضاف الرقيق أن "الوضع تحت السيطرة، حيث تجاوز المصابون مرحلة الخطر، وتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم ما عدى حالتين تم وضعهما تحت الرقابة الطبية بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل"، واضاف ان المتوفين هم رجلان (37 و48 عاما) وطفلة (عمرها 7 سنوات)".

وأكد على أهمية "الوقاية من هذا المرض من خلال غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات، وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وتجنب لمس العينين، مع المكوث في المنزل عند ظهور أعراض الانفلونزا لمنع انتقال المرض".

وات
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