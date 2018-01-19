بداية من فيفري القادم

المدرسة الأمريكية بتونس تطلق تظاهرة "أفلام في تونس" وتفتتح "قاعة 1797" للسينما

تطلق المدرسة الأمريكية بتونس بداية من شهر فيفري القادم تظاهرة بعنوان "أفلام في تونس" (movies fi Tunis) تزامنا مع افتتاحها لقاعة سينمائية تحمل إسم "فضاء 1979"، وفق بلاغ أصدرته أمس الخميس. وسيفتح هذا الفضاء أبوابه، كل آخر يوم خميس من كل شهر، للفن السابع التونسي.

وجاء في ذات البلاغ أن فضاء 1797 سينظم بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة، دورة من الأفلام الشهرية تهتم بالسينما التونسية، متبوعة بنقاشات مع المخرجين والمختصين في هذا المجال .

وسيمثل هذا الموعد، بحسب المصدر نفسه، "فرصة جديدة لاكتشاف السينما التونسية لمن فاتتهم العروض الرسمية أو لأولئك الذين يرغبون في إعادة مشاهدة هذه الافلام بحضور معدّيها".

العرض الافتتاحي لقاعة 1797 وإطلاق تظاهرة "أفلام في تونس"، سيكون استثنائيا يوم الجمعة 26 جانفي 2018 من خلال عرض فيلم "هادي" لمحمد عطية بحضور المنتجة درة بوشوشة.

ويكون الدخول مجانيا لقاعة 1797 المجهزة وفقا لأحدث المعايير السمعية البصرية والكائنة بشارع الطيب المهيري بالعوينة، من خلال التسجيل عبر رمز QR الموجود على صفحة القاعة بموقع الفايسبوك تحت عنوان theatre1797

تجدر الإشارة إلى أن اختيار تسمية "فضاء 1797" يرمز إلى معاهدة الصداقة الأمريكية التونسية التي تم توقيعها في 28 أوت من سنة 1797 والتي تنص على السلام الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس.