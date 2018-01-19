المدرسة الأمريكية بتونس تطلق تظاهرة "أفلام في تونس" وتفتتح "قاعة 1797" للسينما

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تطلق المدرسة الأمريكية بتونس بداية من شهر فيفري القادم تظاهرة بعنوان "أفلام في تونس" (movies fi Tunis) تزامنا مع افتتاحها لقاعة سينمائية تحمل إسم "فضاء 1979"، وفق بلاغ أصدرته أمس الخميس. وسيفتح هذا الفضاء أبوابه، كل آخر يوم خميس من كل شهر، للفن السابع التونسي.
وجاء في ذات البلاغ أن فضاء 1797 سينظم بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة، دورة من الأفلام الشهرية تهتم بالسينما التونسية، متبوعة بنقاشات مع المخرجين والمختصين في هذا المجال .
وسيمثل هذا الموعد، بحسب المصدر نفسه، "فرصة جديدة لاكتشاف السينما التونسية لمن فاتتهم العروض الرسمية أو لأولئك الذين يرغبون في إعادة مشاهدة هذه الافلام بحضور معدّيها".
العرض الافتتاحي لقاعة 1797 وإطلاق تظاهرة "أفلام في تونس"، سيكون استثنائيا يوم الجمعة 26 جانفي 2018 من خلال عرض فيلم "هادي" لمحمد عطية بحضور المنتجة درة بوشوشة.
ويكون الدخول مجانيا لقاعة 1797 المجهزة وفقا لأحدث المعايير السمعية البصرية والكائنة بشارع الطيب المهيري بالعوينة، من خلال التسجيل عبر رمز QR الموجود على صفحة القاعة بموقع الفايسبوك تحت عنوان theatre1797
تجدر الإشارة إلى أن اختيار تسمية "فضاء 1797" يرمز إلى معاهدة الصداقة الأمريكية التونسية التي تم توقيعها في 28 أوت من سنة 1797 والتي تنص على السلام الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس.
تطلق المدرسة الأمريكية بتونس بداية من شهر فيفري القادم تظاهرة بعنوان "أفلام في تونس" (movies fi Tunis) تزامنا مع افتتاحها لقاعة سينمائية تحمل إسم "فضاء 1979"، وفق بلاغ أصدرته أمس الخميس. وسيفتح هذا الفضاء أبوابه، كل آخر يوم خميس من كل شهر، للفن السابع التونسي.
وجاء في ذات البلاغ أن فضاء 1797 سينظم بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة، دورة من الأفلام الشهرية تهتم بالسينما التونسية، متبوعة بنقاشات مع المخرجين والمختصين في هذا المجال .
وسيمثل هذا الموعد، بحسب المصدر نفسه، "فرصة جديدة لاكتشاف السينما التونسية لمن فاتتهم العروض الرسمية أو لأولئك الذين يرغبون في إعادة مشاهدة هذه الافلام بحضور معدّيها".
العرض الافتتاحي لقاعة 1797 وإطلاق تظاهرة "أفلام في تونس"، سيكون استثنائيا يوم الجمعة 26 جانفي 2018 من خلال عرض فيلم "هادي" لمحمد عطية بحضور المنتجة درة بوشوشة.
ويكون الدخول مجانيا لقاعة 1797 المجهزة وفقا لأحدث المعايير السمعية البصرية والكائنة بشارع الطيب المهيري بالعوينة، من خلال التسجيل عبر رمز QR الموجود على صفحة القاعة بموقع الفايسبوك تحت عنوان theatre1797
تجدر الإشارة إلى أن اختيار تسمية "فضاء 1797" يرمز إلى معاهدة الصداقة الأمريكية التونسية التي تم توقيعها في 28 أوت من سنة 1797 والتي تنص على السلام الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس.
-
18:16اعتصام في كلية العلوم بصفاقس
19 جانفي 2018
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018