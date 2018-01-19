أريانة: تسجيل خمسة اعتراضات على قائمات الناخبين

سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات باريانة خمسة اعتراضات على قائمات الناخبين، وفق ما افاد به المنسق الجهوي للهيئة رضا القيزاني مراسلة (وات). واضاف القيزاني ان مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة "شرع في النظر في الاعتراضات المقدمة منذ يوم 16 جانفي الجاري للبت فيها واعلام المعترضين في الآجال القانونية ليفسح المجال للطعون، ان وجدت، امام المحكمة الادارية، على ان يتم نشر القائمات النهائية للناخبين بالجهة في اجل اقصاه يوم 7 فيفري القادم".

واكد القيزاني في جانب اخر ان الهيئة "بصدد التحضير لقبول قائمات المترشحين للانتخابات البلدية المقررة يوم 6 ماي المقبل، الحزبية والائتلافية والمستقلة، وذلك من 15 الى غاية 22 فيفري 2018 بمقر دار الشباب بأريانة".