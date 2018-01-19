الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 19 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الإيصالات تسبب العقم!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
الأولى
الإيصالات تسبب العقم!
19 جانفي 2018 | 11:35

كشف بحث جديد أن أكثر من 90% من الإيصالات والفواتير تحوي مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2.

ووجدت دراسة أمريكية أن المركب العضوي "بيسفينول أ" (BPA)، وبديله الصحي (BPS)، يُضافان إلى 93% من الإيصالات في المتاجر، مع وجود 2% منها فقط بدون طلاء كيميائي على الإطلاق.

ويقول الباحثون إن الموظفين الذين يتعاملون مع الإيصالات، معرضون بشكل خاص لتأثيرات المواد الكيميائية.

وارتبط "BPA" الذي يتفاعل مع هرمون الإستروجين ومستقبلات هرمون الغدة الدرقية، بالعقم والتوحد والسمنة والسكري النوع 2، وكذلك الولادات المبكرة والبلوغ قبل الأوان.

وأدت المخاوف الصحية إلى استبدال "BPA" بـ "BPS". ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن المركب البديل يعطل نمو الرضع في الرحم.

وتوجد هذه المركبات، التي تُضاف إلى الإيصالات لجعل الكتابات قاتمة اللون دون استخدام الحبر، في زجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية أيضا.

وحظرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية استخدام "BPA" في زجاجات الأطفال، بينما تحظر المفوضية الأوروبية إضافة المادة الكيميائية إلى الإيصالات، ابتداء من عام 2020.

وتكشف البحوث السابقة أن موظفي الحسابات يتعاملون مع أكثر من 30 إيصالا في الساعة، ما يزيد مستويات "BPA" و"BPS" في الدم والبول الخاص بهم.

وتشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن العثور على "BPS" في بول 81% من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، حيث يتعامل 90% منهم بالإيصالات.

كما توضح الأبحاث أن تداول الإيصالات لفترة وجيزة، يؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من BPA وBPS  في الجسم، كما تزداد هذه الحالة بمعدل 10 مرات لدى الأشخاص ذوي الأصابع الدهنية أو الرطبة.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الإيصالات تسبب العقم!
19 جانفي 2018 | 11:35

كشف بحث جديد أن أكثر من 90% من الإيصالات والفواتير تحوي مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2.

ووجدت دراسة أمريكية أن المركب العضوي "بيسفينول أ" (BPA)، وبديله الصحي (BPS)، يُضافان إلى 93% من الإيصالات في المتاجر، مع وجود 2% منها فقط بدون طلاء كيميائي على الإطلاق.

ويقول الباحثون إن الموظفين الذين يتعاملون مع الإيصالات، معرضون بشكل خاص لتأثيرات المواد الكيميائية.

وارتبط "BPA" الذي يتفاعل مع هرمون الإستروجين ومستقبلات هرمون الغدة الدرقية، بالعقم والتوحد والسمنة والسكري النوع 2، وكذلك الولادات المبكرة والبلوغ قبل الأوان.

وأدت المخاوف الصحية إلى استبدال "BPA" بـ "BPS". ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن المركب البديل يعطل نمو الرضع في الرحم.

وتوجد هذه المركبات، التي تُضاف إلى الإيصالات لجعل الكتابات قاتمة اللون دون استخدام الحبر، في زجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية أيضا.

وحظرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية استخدام "BPA" في زجاجات الأطفال، بينما تحظر المفوضية الأوروبية إضافة المادة الكيميائية إلى الإيصالات، ابتداء من عام 2020.

وتكشف البحوث السابقة أن موظفي الحسابات يتعاملون مع أكثر من 30 إيصالا في الساعة، ما يزيد مستويات "BPA" و"BPS" في الدم والبول الخاص بهم.

وتشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن العثور على "BPS" في بول 81% من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، حيث يتعامل 90% منهم بالإيصالات.

كما توضح الأبحاث أن تداول الإيصالات لفترة وجيزة، يؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من BPA وBPS  في الجسم، كما تزداد هذه الحالة بمعدل 10 مرات لدى الأشخاص ذوي الأصابع الدهنية أو الرطبة.

تقرؤون أيضا
الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018 السّاعة 18:07
قرّرت "الهايكا" اليوم تسليط خطية مالية قدرها 30 مليونا على القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" مع إيقاف برنامج...
المزيد >>
11 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018 السّاعة 17:57
إتفق 11 حزبا على خوض غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة بلدية، تحت إسم "الإتحاد...
المزيد >>
الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018 السّاعة 17:52
هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء...
المزيد >>
البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد التونسي بنحو 2,8 % سنة 2018 و3,5 % سنة 2019
19 جانفي 2018 السّاعة 17:43
توقع البنك الافريقي للتنمية نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2018، بنسبة 2,8 بالمائة على ان يبلغ 3,5 بالمائة خلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
﻿