الإيصالات تسبب العقم!

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كشف بحث جديد أن أكثر من 90% من الإيصالات والفواتير تحوي مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2.
ووجدت دراسة أمريكية أن المركب العضوي "بيسفينول أ" (BPA)، وبديله الصحي (BPS)، يُضافان إلى 93% من الإيصالات في المتاجر، مع وجود 2% منها فقط بدون طلاء كيميائي على الإطلاق.
ويقول الباحثون إن الموظفين الذين يتعاملون مع الإيصالات، معرضون بشكل خاص لتأثيرات المواد الكيميائية.
وارتبط "BPA" الذي يتفاعل مع هرمون الإستروجين ومستقبلات هرمون الغدة الدرقية، بالعقم والتوحد والسمنة والسكري النوع 2، وكذلك الولادات المبكرة والبلوغ قبل الأوان.
وأدت المخاوف الصحية إلى استبدال "BPA" بـ "BPS". ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن المركب البديل يعطل نمو الرضع في الرحم.
وتوجد هذه المركبات، التي تُضاف إلى الإيصالات لجعل الكتابات قاتمة اللون دون استخدام الحبر، في زجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية أيضا.
وحظرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية استخدام "BPA" في زجاجات الأطفال، بينما تحظر المفوضية الأوروبية إضافة المادة الكيميائية إلى الإيصالات، ابتداء من عام 2020.
وتكشف البحوث السابقة أن موظفي الحسابات يتعاملون مع أكثر من 30 إيصالا في الساعة، ما يزيد مستويات "BPA" و"BPS" في الدم والبول الخاص بهم.
وتشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن العثور على "BPS" في بول 81% من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، حيث يتعامل 90% منهم بالإيصالات.
كما توضح الأبحاث أن تداول الإيصالات لفترة وجيزة، يؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من BPA وBPS في الجسم، كما تزداد هذه الحالة بمعدل 10 مرات لدى الأشخاص ذوي الأصابع الدهنية أو الرطبة.
كشف بحث جديد أن أكثر من 90% من الإيصالات والفواتير تحوي مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2.
ووجدت دراسة أمريكية أن المركب العضوي "بيسفينول أ" (BPA)، وبديله الصحي (BPS)، يُضافان إلى 93% من الإيصالات في المتاجر، مع وجود 2% منها فقط بدون طلاء كيميائي على الإطلاق.
ويقول الباحثون إن الموظفين الذين يتعاملون مع الإيصالات، معرضون بشكل خاص لتأثيرات المواد الكيميائية.
وارتبط "BPA" الذي يتفاعل مع هرمون الإستروجين ومستقبلات هرمون الغدة الدرقية، بالعقم والتوحد والسمنة والسكري النوع 2، وكذلك الولادات المبكرة والبلوغ قبل الأوان.
وأدت المخاوف الصحية إلى استبدال "BPA" بـ "BPS". ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن المركب البديل يعطل نمو الرضع في الرحم.
وتوجد هذه المركبات، التي تُضاف إلى الإيصالات لجعل الكتابات قاتمة اللون دون استخدام الحبر، في زجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية أيضا.
وحظرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية استخدام "BPA" في زجاجات الأطفال، بينما تحظر المفوضية الأوروبية إضافة المادة الكيميائية إلى الإيصالات، ابتداء من عام 2020.
وتكشف البحوث السابقة أن موظفي الحسابات يتعاملون مع أكثر من 30 إيصالا في الساعة، ما يزيد مستويات "BPA" و"BPS" في الدم والبول الخاص بهم.
وتشير الدراسات السابقة إلى أنه يمكن العثور على "BPS" في بول 81% من الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة، حيث يتعامل 90% منهم بالإيصالات.
كما توضح الأبحاث أن تداول الإيصالات لفترة وجيزة، يؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من BPA وBPS في الجسم، كما تزداد هذه الحالة بمعدل 10 مرات لدى الأشخاص ذوي الأصابع الدهنية أو الرطبة.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018