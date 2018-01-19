المظيلة: ايقاف 4 معتصمين وتحرير حافلتين لشركة فسفاط قفصة

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

تمكنت صباح اليوم وحدات الحرس الوطني بقفصة من فض اعتصام شباب عمادة برج العكارمة المعتصمين منذ اكثر من اسبوع وقد عمدوا الى حجز 4 حافلات تابعة لشركة فسفاط قفصة وحسب مصدر مسؤول من الحرس الوطني فان التدخل الامني اسفر عن ايقاف 4 اشخاص تبين انهم محل تفتيش لجهات امنية واخرى قضائية مضيفا انه تم تحرير حافلتين واخراجهما من منطقة برج العكارمة فيما لا تزال العملية متواصلة من اجل اخراج بقية الحافلات كما نفى الاشاعات التي تم تداولها بخصوص الاعتداء على الحافلات وتهشيمها وللإشارة فإن المعتصمين من عمادة برج العكارمة يطالبون بالتشغيل في صلب شركة فسفاط قفصة.