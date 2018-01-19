وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توفيت الإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" على "أم بي سي"، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة وواجهته علاجيا وتابعت مسيرتها ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية.

ورثى العديد من الإعلاميين بالوطن العربي زميلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم السعودية لجين عمران التي قالت "الراحلة رفضت إخبار والديها بمرضها، متمسكة بعبارة: ليش أخبرهم وأخليهم يشيلون همي؟".