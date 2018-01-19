الكاف: "واد العطش" آخر إبداعات المولدي الخليفي

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15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
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14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
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14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018
الكاف- الشروق أون لاين – المولدي العباسي:
ينكب المصور الفوتوغرافي المولدي الخليفي حاليا على تصوير الفيلم الوثائقي الروائي "واد العطش " بسد ملاق - دشرة نبر - الكاف. وقد بين لـ "الشروق أون لاين" أثناء كواليس التصوير بدار الثقافة صليحة بدشرة نبر أن "واد العطش يتم تصويره مع الفنان والمبدع عمر بالأكحل والبحار كريم العبيدي والطفل ريان العبيدي بمساعدة الشاعرة حنان العلوي في كتابة السيناريو ودفع من أنور العونلي". وقد انطلق الخليفي من حادثة أليمة عرفتها منطقة ملاق ودشرة نبر وهي فقدان الطفل "سالم" الذي جرفته مياه واد ملاق ليكون حضوره في شخص الطفل "ريان". وبهذا يجد المتقبل ذاته بين ألم الفقدان ورمزية العطش بما هو ظمأ فكري وثقافي في جهة عجز قادتها على استغلال ثرواتها الطبيعية والمنجمية وتحويلها إلى وجهة سياحية.
الكاف- الشروق أون لاين – المولدي العباسي:
ينكب المصور الفوتوغرافي المولدي الخليفي حاليا على تصوير الفيلم الوثائقي الروائي "واد العطش " بسد ملاق - دشرة نبر - الكاف. وقد بين لـ "الشروق أون لاين" أثناء كواليس التصوير بدار الثقافة صليحة بدشرة نبر أن "واد العطش يتم تصويره مع الفنان والمبدع عمر بالأكحل والبحار كريم العبيدي والطفل ريان العبيدي بمساعدة الشاعرة حنان العلوي في كتابة السيناريو ودفع من أنور العونلي". وقد انطلق الخليفي من حادثة أليمة عرفتها منطقة ملاق ودشرة نبر وهي فقدان الطفل "سالم" الذي جرفته مياه واد ملاق ليكون حضوره في شخص الطفل "ريان". وبهذا يجد المتقبل ذاته بين ألم الفقدان ورمزية العطش بما هو ظمأ فكري وثقافي في جهة عجز قادتها على استغلال ثرواتها الطبيعية والمنجمية وتحويلها إلى وجهة سياحية.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018