الكاف: "واد العطش" آخر إبداعات المولدي الخليفي

الكاف- الشروق أون لاين – المولدي العباسي:

ينكب المصور الفوتوغرافي المولدي الخليفي حاليا على تصوير الفيلم الوثائقي الروائي "واد العطش " بسد ملاق - دشرة نبر - الكاف. وقد بين لـ "الشروق أون لاين" أثناء كواليس التصوير بدار الثقافة صليحة بدشرة نبر أن "واد العطش يتم تصويره مع الفنان والمبدع عمر بالأكحل والبحار كريم العبيدي والطفل ريان العبيدي بمساعدة الشاعرة حنان العلوي في كتابة السيناريو ودفع من أنور العونلي". وقد انطلق الخليفي من حادثة أليمة عرفتها منطقة ملاق ودشرة نبر وهي فقدان الطفل "سالم" الذي جرفته مياه واد ملاق ليكون حضوره في شخص الطفل "ريان". وبهذا يجد المتقبل ذاته بين ألم الفقدان ورمزية العطش بما هو ظمأ فكري وثقافي في جهة عجز قادتها على استغلال ثرواتها الطبيعية والمنجمية وتحويلها إلى وجهة سياحية.