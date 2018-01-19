بطولة أفريقيا للمحليين 2018: ناميبيا وزامبيا تتأهلان إلى ربع النهائي

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فاز منتخب ناميبيا على منتخب أوغندا في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018 بهدف لصفر (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الخميس في إطار المجموعة الثانية كما فازت زامبيا في وقت سابق على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء (2-0).
ولم تتمكن ناميبيا من استثمار تفوقها وترجمة السيطرة إلى أهداف طوال 90 دقيقة. وفي الدقيقة 76 تم طرد لاعب أوغندا "تيموتي أواتي" وكثف منتخب ناميبيا ضغطه وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق "باندوليني تيكوندي" ليقتنص الثلاث نقاط ويضمن الصعود لدور الثمانية.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ناميبيا إلى ست نقاط متساويا مع زامبيا التي فازت في وقت سابق 2/صفر على كوت ديفوار ليضمن الفريقان الصعود لدور الثمانية بينما يقبع أوغندا وكوت ديفوار في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد ويتأكد خروجهما من المنافسة.
فاز منتخب ناميبيا على منتخب أوغندا في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018 بهدف لصفر (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الخميس في إطار المجموعة الثانية كما فازت زامبيا في وقت سابق على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء (2-0).
ولم تتمكن ناميبيا من استثمار تفوقها وترجمة السيطرة إلى أهداف طوال 90 دقيقة. وفي الدقيقة 76 تم طرد لاعب أوغندا "تيموتي أواتي" وكثف منتخب ناميبيا ضغطه وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق "باندوليني تيكوندي" ليقتنص الثلاث نقاط ويضمن الصعود لدور الثمانية.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ناميبيا إلى ست نقاط متساويا مع زامبيا التي فازت في وقت سابق 2/صفر على كوت ديفوار ليضمن الفريقان الصعود لدور الثمانية بينما يقبع أوغندا وكوت ديفوار في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد ويتأكد خروجهما من المنافسة.
-
18:16اعتصام في كلية العلوم بصفاقس
19 جانفي 2018
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018