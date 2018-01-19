بطولة أفريقيا للمحليين 2018: ناميبيا وزامبيا تتأهلان إلى ربع النهائي

فاز منتخب ناميبيا على منتخب أوغندا في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018 بهدف لصفر (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء امس الخميس في إطار المجموعة الثانية كما فازت زامبيا في وقت سابق على كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء (2-0).

ولم تتمكن ناميبيا من استثمار تفوقها وترجمة السيطرة إلى أهداف طوال 90 دقيقة. وفي الدقيقة 76 تم طرد لاعب أوغندا "تيموتي أواتي" وكثف منتخب ناميبيا ضغطه وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق "باندوليني تيكوندي" ليقتنص الثلاث نقاط ويضمن الصعود لدور الثمانية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ناميبيا إلى ست نقاط متساويا مع زامبيا التي فازت في وقت سابق 2/صفر على كوت ديفوار ليضمن الفريقان الصعود لدور الثمانية بينما يقبع أوغندا وكوت ديفوار في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد ويتأكد خروجهما من المنافسة.