حزب الوطد: "متمسكون بمطلب إسقاط فصول من قانون المالية"

إعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ان القرارات الاجتماعية التي اعلنتها الحكومة يوم 13 جانفي الجاري هي قرارات "لامتصاص الغضب الشعبي والتغطية على المطلب الرئيسي لموجة الاحتجاج والتظاهر".

ووصف الحزب في بيان اصدره اليوم الجمعة هذه الاجراءات، بأنها "مجرد مسكن تسعى من خلالها حكومة النداء والنهضة الى لجم الاحتجاجات والإلتفاف على المطالب الحقيقية للحركة الاحتجاجية كما انها استباق لإجراءات لا شعبية التزمت بها الحكومة في رسالة وجهتها مؤخرا الى صندوق النقد الدولي".

ولاحظ الحزب أن اجراء الترفيع في منحة العائلات المعوزة سبق ان اقترحته كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان ورفضته "الاغلبية اليمينية التي اتهمت الجبهة بالشعبوية وممارسة الدعاية الانتخابية، بتعلة غياب الامكانيات المالية". مضيفا ان هذا الاجراء لا يكفي حتى لتعويض تدهور مقدرتهم الشرائية بفعل التضخم والارتفاع المشط للأسعار ويحافظ على نفس وضعية هذه الشريحة من العائلات التي تبقى دائما تحت خط الفقر المدقع كما تحدده المعطيات الرسمية.

وبخصوص الاجراء الثاني والمتمثل في تمكين المعطلين عن العمل من بطاقات علاج، قال الحزب انه إجراء كانت قد اقرته الحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد) ولم يدخل حيز التنفيذ، معتبرا ان هذا الاجراء "لا معنى له في ظل تردي الصحة العمومية وتنوع حاجيات المعطلين وصعوبة تلبيتها مع الارتفاع المستمر للأسعار" مشددا على ان "الحل الحقيقي يكمن في تمكينهم من شغل يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن منطق الصدقات والحسنات"، حسب نص البيان.

ولاحظ حزب "الوطد" في بيانه ايضا أن تمويل هذه الاجراءات سيدفع نحو مزيد من التداين أو التخفيض في النفقات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة .

من جهة اخرى جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، تمسكه بمطلب رئيسي يتمثل في إسقاط الفصول التي اعتبرها "جائرة" في قانون المالية داعيا القوى الوطنية و التونسيين إلى مواصلة النضال حتى " تحقيق مطلب إسقاط فصول التفقير وغلاء الأسعار في قانون المالية 2018".