جندوبة: لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني

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نظم نادي المبادرة التابع لمنظمة فريڨا للاستراتيجيات لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم الخميس 18 جانفي 2018 بالشراكة مع مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة وبدعم من منظمة مرسي كور. و قد جاء هذا اللقاء التحسيسي في اطار عمل منظمة فريڨا على دعم قدرات الشباب وتوفير الاحاطة والتكوين لتمكينهم من الانخراط في سوق الشغل وبعث مشاريعهم الخاصة.
وفي هذا الصدد قام الاستاذ توفيق الذهبي، وهو مكون في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل، بتقديم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئه الكونية وتطوره التاريخي منذ الحروب العالمية الأولى. وقد أشار الاستاذ الذهبي الى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي اذ تمثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني 10 بالمئة من مجموع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي في حين ان ارقام هذه المؤسسات في تونس ضعيفة جدا وشبه منعدمة مشيرا الى ان فشل التجربة التونسية في شكلها التعاضدي يعود بالأساس الى طريقة التسيير الديكتاتورية وغياب الشفافية وانتشار الفساد.
لاقى هذا اللقاء اقبالا من شباب جهة جندوبة حيث حضره أكثر من 70 شاب باحث عن العمل الذين طرحوا عدة تساؤلات حول مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات التي يكفلها. ومثل هذا اللقاء ايضا فرصة لشباب الجهة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وما يحمله الاقتصاد الاجتماعي التضامني من فرص وتحديات في طياته حتى يكون رافدا وداعما بامتياز للاقتصاد الوطني.
وعلاوة على ذلك، حرصت منظمة فريڨا للاستراتيجيات على تقديم قصة نجاح ابنة الجهة انتصار مرسنى،استاذة الايطالية المعطلة عن العمل، التى قررت الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار هي وثلة من ابناء الجهة الذين قاموا ببعث مجمع "عسلنا" لتربية النحل، المشروع الذي حقق نجاحا باهرا وخلقوا من خلاله موطن شغل يضمن لهم العيش الكريم.
في نهاية اللقاء قام عدد هام من الشباب الباحثين عن العمل بتسجيل انخراطهم بنادي المبادرة فريڨا الذي سيوفر لهم الدعم والتوجيه من مرحلة ايجاد فكرة المشروع حتى ايجاد التمويل وتنفيذ المشروع.
نظم نادي المبادرة التابع لمنظمة فريڨا للاستراتيجيات لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم الخميس 18 جانفي 2018 بالشراكة مع مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة وبدعم من منظمة مرسي كور. و قد جاء هذا اللقاء التحسيسي في اطار عمل منظمة فريڨا على دعم قدرات الشباب وتوفير الاحاطة والتكوين لتمكينهم من الانخراط في سوق الشغل وبعث مشاريعهم الخاصة.
وفي هذا الصدد قام الاستاذ توفيق الذهبي، وهو مكون في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل، بتقديم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئه الكونية وتطوره التاريخي منذ الحروب العالمية الأولى. وقد أشار الاستاذ الذهبي الى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي اذ تمثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني 10 بالمئة من مجموع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي في حين ان ارقام هذه المؤسسات في تونس ضعيفة جدا وشبه منعدمة مشيرا الى ان فشل التجربة التونسية في شكلها التعاضدي يعود بالأساس الى طريقة التسيير الديكتاتورية وغياب الشفافية وانتشار الفساد.
لاقى هذا اللقاء اقبالا من شباب جهة جندوبة حيث حضره أكثر من 70 شاب باحث عن العمل الذين طرحوا عدة تساؤلات حول مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات التي يكفلها. ومثل هذا اللقاء ايضا فرصة لشباب الجهة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وما يحمله الاقتصاد الاجتماعي التضامني من فرص وتحديات في طياته حتى يكون رافدا وداعما بامتياز للاقتصاد الوطني.
وعلاوة على ذلك، حرصت منظمة فريڨا للاستراتيجيات على تقديم قصة نجاح ابنة الجهة انتصار مرسنى،استاذة الايطالية المعطلة عن العمل، التى قررت الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار هي وثلة من ابناء الجهة الذين قاموا ببعث مجمع "عسلنا" لتربية النحل، المشروع الذي حقق نجاحا باهرا وخلقوا من خلاله موطن شغل يضمن لهم العيش الكريم.
في نهاية اللقاء قام عدد هام من الشباب الباحثين عن العمل بتسجيل انخراطهم بنادي المبادرة فريڨا الذي سيوفر لهم الدعم والتوجيه من مرحلة ايجاد فكرة المشروع حتى ايجاد التمويل وتنفيذ المشروع.
-
18:07الهايكا توقف برنامج" المسامح الكريم " وتسلط خطية مالية على قناة حنبعل
19 جانفي 2018
-
17:5711 حزبا يخوضون غمار الإنتخابات البلدية في قائمات موحدة في أكثر من 45 دائرة
19 جانفي 2018
-
17:52الماليزية: 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور
19 جانفي 2018
-
-
17:34الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء
19 جانفي 2018
-
17:14اشتكته رئاسة الجمهورية: عدم سماع الدعوى في حق عماد دغيج
19 جانفي 2018
-
16:58كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 14 للمحترفة 2
19 جانفي 2018
-
16:39كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا
19 جانفي 2018
-
16:29لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018
-
16:22محكمة التعقيب تلغي سجن سليمان ورق وتعيد ملفه الى دائرة الاتهام
19 جانفي 2018
-
16:12الوداد البيضاوي يتعاقد مع فوزي البنزرتي
19 جانفي 2018
-
15:51في مؤتمر نقابة التشغيل و التكوين بالدهماني: تنديد بقرار الاقتطاع من الأجور
19 جانفي 2018
-
15:44بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018
-
15:41جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018
-
-
-
15:08تطور نسبة العنصر النسائي بالوظيفة العمومية المدنية بأكثر من 42 بالمائة
19 جانفي 2018
-
15:05المنستير: تخصيص مبني "الفاليز" لإحداث متحف دولي للفنون الجميلة
19 جانفي 2018
-
14:58السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018
-
14:44القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبية متعلقة بالانتخابات
19 جانفي 2018