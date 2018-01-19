الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 19 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
شروق الجهات
جندوبة: لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني
19 جانفي 2018 | 10:19

نظم نادي المبادرة التابع لمنظمة فريڨا للاستراتيجيات لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم الخميس 18 جانفي 2018 بالشراكة مع مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة وبدعم من منظمة مرسي كور. و قد جاء هذا اللقاء التحسيسي في اطار عمل منظمة فريڨا على دعم قدرات الشباب وتوفير الاحاطة والتكوين لتمكينهم من الانخراط في سوق الشغل وبعث مشاريعهم الخاصة.

وفي هذا الصدد قام الاستاذ توفيق الذهبي، وهو مكون في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل، بتقديم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئه الكونية وتطوره التاريخي منذ الحروب العالمية الأولى. وقد أشار الاستاذ الذهبي الى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي اذ تمثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني 10 بالمئة من مجموع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي في حين ان ارقام هذه المؤسسات في تونس ضعيفة جدا وشبه منعدمة مشيرا الى ان فشل التجربة التونسية في شكلها التعاضدي يعود بالأساس الى طريقة التسيير الديكتاتورية وغياب الشفافية وانتشار الفساد.

لاقى هذا اللقاء اقبالا من شباب جهة جندوبة حيث حضره أكثر من 70 شاب باحث عن العمل الذين طرحوا عدة تساؤلات حول مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات التي يكفلها. ومثل  هذا اللقاء ايضا فرصة لشباب الجهة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وما يحمله الاقتصاد الاجتماعي التضامني من فرص وتحديات في طياته حتى يكون رافدا وداعما بامتياز للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، حرصت منظمة فريڨا للاستراتيجيات على  تقديم قصة نجاح ابنة الجهة انتصار مرسنى،استاذة الايطالية المعطلة عن العمل، التى قررت الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار هي وثلة من ابناء الجهة الذين قاموا ببعث مجمع "عسلنا" لتربية النحل، المشروع الذي حقق نجاحا باهرا وخلقوا من خلاله موطن شغل يضمن لهم العيش الكريم.

في نهاية اللقاء قام عدد هام من الشباب الباحثين عن العمل بتسجيل انخراطهم بنادي المبادرة فريڨا الذي سيوفر لهم الدعم والتوجيه من مرحلة ايجاد فكرة المشروع  حتى ايجاد التمويل وتنفيذ المشروع. 

تقرؤون أيضا
لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018 السّاعة 16:29
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: اكد رئيس لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب لخضر بالهويشات انه...
المزيد >>
بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018 السّاعة 15:44
مكتب المهدية –الشروق أون لاين– سامي + أنور: اندلع حريق هائل مساء اليوم الجمعة بمصنع للغلال (الفراولة) في...
المزيد >>
جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018 السّاعة 15:41
نظّمت جمعية "جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل" وقفة احتجاجية في جرجيس، اليوم الجمعة، بمشاركة مكونات المجتمع...
المزيد >>
السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018 السّاعة 14:58
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – زهير مليكي: احتج اليوم الجمعة اهالى معتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
جندوبة: لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني
19 جانفي 2018 | 10:19

نظم نادي المبادرة التابع لمنظمة فريڨا للاستراتيجيات لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم الخميس 18 جانفي 2018 بالشراكة مع مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة وبدعم من منظمة مرسي كور. و قد جاء هذا اللقاء التحسيسي في اطار عمل منظمة فريڨا على دعم قدرات الشباب وتوفير الاحاطة والتكوين لتمكينهم من الانخراط في سوق الشغل وبعث مشاريعهم الخاصة.

وفي هذا الصدد قام الاستاذ توفيق الذهبي، وهو مكون في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل، بتقديم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئه الكونية وتطوره التاريخي منذ الحروب العالمية الأولى. وقد أشار الاستاذ الذهبي الى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي اذ تمثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني 10 بالمئة من مجموع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي في حين ان ارقام هذه المؤسسات في تونس ضعيفة جدا وشبه منعدمة مشيرا الى ان فشل التجربة التونسية في شكلها التعاضدي يعود بالأساس الى طريقة التسيير الديكتاتورية وغياب الشفافية وانتشار الفساد.

لاقى هذا اللقاء اقبالا من شباب جهة جندوبة حيث حضره أكثر من 70 شاب باحث عن العمل الذين طرحوا عدة تساؤلات حول مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات التي يكفلها. ومثل  هذا اللقاء ايضا فرصة لشباب الجهة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وما يحمله الاقتصاد الاجتماعي التضامني من فرص وتحديات في طياته حتى يكون رافدا وداعما بامتياز للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، حرصت منظمة فريڨا للاستراتيجيات على  تقديم قصة نجاح ابنة الجهة انتصار مرسنى،استاذة الايطالية المعطلة عن العمل، التى قررت الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار هي وثلة من ابناء الجهة الذين قاموا ببعث مجمع "عسلنا" لتربية النحل، المشروع الذي حقق نجاحا باهرا وخلقوا من خلاله موطن شغل يضمن لهم العيش الكريم.

في نهاية اللقاء قام عدد هام من الشباب الباحثين عن العمل بتسجيل انخراطهم بنادي المبادرة فريڨا الذي سيوفر لهم الدعم والتوجيه من مرحلة ايجاد فكرة المشروع  حتى ايجاد التمويل وتنفيذ المشروع. 

تقرؤون أيضا
لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان: تطاوين ما بعد الكامور مختلفة عن ماقبله
19 جانفي 2018 السّاعة 16:29
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: اكد رئيس لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب لخضر بالهويشات انه...
المزيد >>
بالفيديو: حريق هائل بمصنع غلال بالسواسي
19 جانفي 2018 السّاعة 15:44
مكتب المهدية –الشروق أون لاين– سامي + أنور: اندلع حريق هائل مساء اليوم الجمعة بمصنع للغلال (الفراولة) في...
المزيد >>
جرجيس: وقفة احتجاجية للمطالبة بنصيب المنطقة من ثرواتها
19 جانفي 2018 السّاعة 15:41
نظّمت جمعية "جرجيس الحبيبة للتنمية والتشغيل" وقفة احتجاجية في جرجيس، اليوم الجمعة، بمشاركة مكونات المجتمع...
المزيد >>
السعيدة: الاهالي يحتجون و بالاسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المعطلة يطالبون
19 جانفي 2018 السّاعة 14:58
سيدي بوزيد – الشروق اون لاين – زهير مليكي: احتج اليوم الجمعة اهالى معتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الاستثمار .... والإشكاليات العقّارية !
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لدى اشرافه صباح أمس الأربعاء على مؤتمر اتّحاد الأعراف عن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تحفّز المستثمرين وتطوٌر منظومة الاستثمار التي تراجعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
من هو رئيس منظمة الأعراف الجديد سمير ماجول؟ جريدة الشروق ليوم الخميس 18 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... بعد فوز منافسه سمير ماجول: الغرياني يختفي لحظة تسليم... "سيلفي" تؤدي إلى إدانة كندية بقتل صديقتها النادي الافريقي: الرياحي يعتذر عن حضور لقاء كان سيجمعه...
﻿