جندوبة: لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني

نظم نادي المبادرة التابع لمنظمة فريڨا للاستراتيجيات لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم الخميس 18 جانفي 2018 بالشراكة مع مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة وبدعم من منظمة مرسي كور. و قد جاء هذا اللقاء التحسيسي في اطار عمل منظمة فريڨا على دعم قدرات الشباب وتوفير الاحاطة والتكوين لتمكينهم من الانخراط في سوق الشغل وبعث مشاريعهم الخاصة.

وفي هذا الصدد قام الاستاذ توفيق الذهبي، وهو مكون في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاتحاد العام التونسي للشغل، بتقديم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومبادئه الكونية وتطوره التاريخي منذ الحروب العالمية الأولى. وقد أشار الاستاذ الذهبي الى ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي اذ تمثل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني 10 بالمئة من مجموع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي في حين ان ارقام هذه المؤسسات في تونس ضعيفة جدا وشبه منعدمة مشيرا الى ان فشل التجربة التونسية في شكلها التعاضدي يعود بالأساس الى طريقة التسيير الديكتاتورية وغياب الشفافية وانتشار الفساد.

لاقى هذا اللقاء اقبالا من شباب جهة جندوبة حيث حضره أكثر من 70 شاب باحث عن العمل الذين طرحوا عدة تساؤلات حول مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والامتيازات التي يكفلها. ومثل هذا اللقاء ايضا فرصة لشباب الجهة لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وما يحمله الاقتصاد الاجتماعي التضامني من فرص وتحديات في طياته حتى يكون رافدا وداعما بامتياز للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، حرصت منظمة فريڨا للاستراتيجيات على تقديم قصة نجاح ابنة الجهة انتصار مرسنى،استاذة الايطالية المعطلة عن العمل، التى قررت الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار هي وثلة من ابناء الجهة الذين قاموا ببعث مجمع "عسلنا" لتربية النحل، المشروع الذي حقق نجاحا باهرا وخلقوا من خلاله موطن شغل يضمن لهم العيش الكريم.

في نهاية اللقاء قام عدد هام من الشباب الباحثين عن العمل بتسجيل انخراطهم بنادي المبادرة فريڨا الذي سيوفر لهم الدعم والتوجيه من مرحلة ايجاد فكرة المشروع حتى ايجاد التمويل وتنفيذ المشروع.